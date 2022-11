Cuarta Muestra de Cortometrajes en el Cine Morelos

Este martes 8 de noviembre se realizará 4ta. Muestra de Cortometrajes Morelenses en el Cine Morelos a las 18:00 horas, con una selección de 13 producciones visuales que abordan distintas temáticas. Entrada libre.

La muestra es realizada por el productor y actor Iván Carrum junto con la Comisión de Filmaciones de Morelos, con el objetivo de difundir el talento de los directores, productores y actores locales, así como promover al estado de Morelos, como locación para todas las producciones del medio audiovisual nacionales y extranjeras, con la idea de incentivar la producción fílmica local y nacional.

“Esta cuarta muestra me hace sentir muy orgulloso de poder realizar esta gestión, con el apoyo que me brindan los involucrados, debido a que en Morelos no tenemos mucha apertura en festivales, y creo que este tipo de iniciativas son importantes para que los jóvenes creativos puedan mostrar sus obras en la pantalla del cine, y experimentan esa experiencia desde sus primeras producciones”, expresó Iván Carrum.

Para esta edición, se cuenta con el apoyo de Claudia Naranjo, directora de la Comisión de Filmaciones de Morelos; Carlos Rodríguez, director del Cine Morelos; José Antonio Esparza, Ceo de Wahu y de Eugenio Aranda del programa “Suena a Cine” de Universal Sónica. Ellos junto a Iván Carrum fueron los encargados de realizar la selección de cortometrajes que el público podrá disfrutar esa tarde.

“Como productor de esta muestra, con el apoyo de los involucrados realizamos una selección de los 13 cortometrajes, realizados por talento morelense, que quisieran participar y se les da la puerta para compartir el trabajo que se obtuvo durante este año y puedan exponerlo en el cine. También tendremos invitados de CDMX, León, Guanajuato y Torreón, Coahuila”.

Los cortometrajes que se presentarán son:

Por parte del talento morelense:

“Camino a Tepoztlán” de Gabriel Marquina

“Renegados” de Mitzy Anaya

“El Monólogo de Chloé” de Marianne Zúñiga

“Reskicio” de Shey Mangus

“El Repulsivo Cuadro sin Título” de Assur Avedaño

“4 paredes” de Axel Fernández

De la CDMX:

“El o yo” de Arce Durán

“Penélope” de Joshua Torres

“Juli” de Adonaí Monzalvo

“El Grito que nunca Dimos” de Luis Eduardo Morales

“Es abril” de Carlos Larios.





De la ciudad de León, Guanajuato, se presenta “Tangente” de Marc Vega

De Torreón, Coahuila, “Serpientes de Invierno” de Mino Rimada.





Se prevé que la duración de las proyecciones es de aproximadamente 1:45 horas. La recepción será a partir de las 18:00 horas.

“Todos los cortometrajes son de ficción, y el público podrá disfrutar de diversos géneros como suspenso, terror y drama. Son trabajos muy bonitos que se realizan a raíz de la vinculación de todos los cineastas morelenses emergentes y los invitados”.

Durante cuatro años, Iván Carrum ha realizado esta muestra, con el principal objetivo de impulsar el talento de los cineastas y jóvenes creadores, y darle un valor importante al trabajo emergente en el séptimo arte.

“El apoyo que siempre he tratado de darles desde hace cuatro años, es abrirles las puertas de un espacio tan importante como lo es el Cine Morelos, para compartir sus obras y así alcanzar a más personas y sean vistos por un público amplio. Hay muchísimo talento morelense que tiene muchas ganas de hacer y crear producciones cinematográficas”.

Asimismo, enfatizó el apoyo que le ha dado la Comisión de Filmaciones, y ese vínculo que se ha generado para brindar ayuda a todos los cineastas que se sumen, recordándoles que la puerta siempre está abierta.









