Concierto a la luz de las velas en el Centro Cultural Teopanzolco

El concepto Candlelight que ofrece conciertos a la luz de las velas, llega a Cuernavaca el próximo 30 de septiembre en el Centro Cultural Teopanzolco, para ofrecer dos espectáculos muy especiales. Un concierto con la pieza “Las cuatro estaciones” de Antonio Vivaldi y otro que será un Tributo a la emblemática banda inglesa Queen. Boletos para ambos conciertos ya a la venta.

Sin duda, el concepto Candlelight Concerts presentado por Fever, ha causado gran sensación a nivel mundial, por la originalidad de presentar y vivir los conciertos, en un formato totalmente distinto a lo convencional, que se convierte en una experiencia inmersiva y multisensorial.

En esta ocasión, Candlelight Concerts llega a la Ciudad de la Eterna Primavera para presentar dos propuestas muy interesantes, con el objetivo de que públicos diversos disfruten de esta grata experiencia.

En punto de las 18:00 horas, presentarán “Candlelight: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi”, concierto a cargo del Cuarteto Pro-M, formado por dos violines, viola y chelo.

Los boletos para este concierto tienen un costo de:

Sección 1 – Premium: 429 pesos

Sección 1 – Zona A: 349 pesos

Sección 2 – Zona B: 299 pesos

Palco A – Zona D (vista parcial): 199 pesos

(Otras zonas de palco ya están agotadas)

Posteriormente, a las 20:30 horas, se presentará el concierto “Candlelight: Tributo a Queen” a cargo del Ensamble Pro-M, formado por tres violines, viola y chelo, con músicos de primer nivel que interpretarán en un concepto instrumental los grandes éxitos de Queen como “Under pressure”, “I want to break free”, “Radio Ga Ga”, “Crazy little thing called love”, “Don’t stop me now”, “We will rock you”, “We are the champions” y por supuesto, “Bohemian Rhapsody”.

Los boletos para este concierto tienen un costo de:

Sección 1 – Premium: 429 pesos

Sección 1 – Zona A: 349 pesos

Sección 2 – Zona B: 299 pesos

Palco B – Zona D (vista parcial): 199 pesos

(Otras zonas de palco ya están agotadas)

Para adquirir tus entradas ingresa a la página oficial https://feverup.com/es/cuernavaca para descubrir la música de “Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi y/o este exquisito tributo a Queen, en Centro Cultural Teopanzolco bajo la tenue luz de las velas.

La duración aproximada de cada concierto es de 60 minutos (apertura de puertas 30 minutos antes, no podrás acceder una vez iniciado el concierto). Se permite el acceso a niños a partir de ocho años. Los menores de 16 años deberán acudir acompañados por un adulto.

