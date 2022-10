Un trabajo extraordinario: Iñárritu recibe el premio Akira Kurosawa del Festival de Tokio

El director Alejandro González Iñárritu fue galardonado este viernes con el premio Akira Kurosawa del Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF), en reconocimiento a sus "extraordinarias contribuciones al cine mundial" y del que se espera que defina el futuro de la industria cinematográfica.



El mexicano fue seleccionado junto al director nipón Koji Fukada ("Harmonium", 2016) para recibir el premio Akira Kurosawa, que el TIFF revive después de 14 años y que en el pasado fue galardonado a cineastas como Steven Spielberg o Yoji Yamada.

El comité de selección del festival decidió otorgar el premio a Iñárritu en reconocimiento a su debut en el cine, "Amores Perros" (2000), "que atrajo la atención mundial al cine mexicano y ha seguido desafiándose vigorosamente a sí mismo para probar algo nuevo con cada película", según señaló hoy el TIFF en un comunicado.



Fuera de la competición oficial del festival, que celebra su edición número 35 en la capital japonesa del 24 de octubre al 2 de noviembre, se proyectará "Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades" (2022), el ultimo filme de Iñárritu.



Ganador de cuatro Óscar, el autor de aclamadas películas como "Amores perros" (2000), "Birdman" (2014) o "El renacido" (2015), muestra en "Bardo" su lado más personal hasta ahora, en un filme que supone una reconstrucción emocional de la vida del realizador revivida desde un alter ego, Silverio Gama.

Con respecto a Fukada, el comité del premio destacó su labor como "uno de los directores japoneses más reconocidos en el panorama internacional", después de que su película "Harmonium" se estrenara en la 69 edición del Festival de Cannes, en la sección "Un certain regard", donde ganó el premio del jurado.



El nipón también ha destinado sus esfuerzos recientemente a evitar el cierre de cines de arte y ensayo en Japón, muchos de ellos en crisis desde la llegada de la pandemia por Covid-19 y el TIFF considera que "le espera un futuro prometedor".



En la sección oficial del TIFF participarán las películas españolas "Mantícora" y "As Bestas", de los madrileños Carlos Vermut y Rodrigo Sorogoyen respectivamente, así como la chilena "1976", que supone el debut en dirección de la hasta ahora intérprete Manuela Martinelli.



La ceremonia de entrega del premio Akira Kurosawa se llevará a cabo el sábado 29 de octubre en el Hotel Imperial de Tokio, aunque por el momento, la organización no ha querido revelar qué actores o directores se desplazarán hasta la capital nipona para dar apoyo a sus filmes o recibir galardones.