Carnaval de Tepoztlán 2024: Llaman a recuperar su identidad perdida

Con el paso de los años, la verdadera tradición del Carnaval de Tepoztlán desafortunadamente se ha perdido, y en especial la edición 2024 ha resultado un caos total, sobre todo para los habitantes del famoso pueblo mágico.

Al ser uno de los carnavales más esperados y concurridos por visitantes locales, turistas nacionales e internacionales, las calles se han sobresaturado, invadiendo el espacio de los propios pobladores. Incluso, muchos de ellos prefieren no salir de casa esta temporada.

Con el Carnaval se da una invasión hacia las calles, hacia el territorio y a los mismos habitantes. En mi caso, no salgo este fin de semana. Vivo a dos cuadras de la avenida principal, y la gente ya llega hasta acá, y afuera de la casa se genera el tráfico y mucho ruido.

Jesús Sedano, promotor cultural y habitante de Tepoztlán, dijo que existe una mala organización al no haber una regularidad en la venta de alcohol, ni en la cuestión de vialidad, que es lo que principalmente ha generado el caos en las calles.

Local Carnaval de Tepoztlán 2024: Entre aglomeración y restricciones

"Tristemente, la gente que está como responsable de la vialidad no está capacitada, no cuentan con equipo para comunicarse entre ellos, no saben ni el nombre de las calles del primer cuadro. Son varios detalles que desafortunadamente salen de la mano de personajes que solo llegan al municipio por tres años. El Carnaval se distorsiona, se pierde la identidad y se pierde el respeto de los que vivimos aquí, es una invasión total".

Mencionó que desde la propia comunidad no hay esa identidad e iniciativa de fortalecer y fomentar el carnaval a partir de esa mezcla prehispánica y de la conquista.

"Se invita a la gente a venir, y lo que se ofrece es alcohol y libertad, que es parte del carnaval, pero se rebasa al no haber respeto por la identidad del Chinelo y esa invasión que se genera".