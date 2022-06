Carlos de Saro brinda conferencia de la escritura como medio de expresión

El escritor Carlos Enrique de Saro Puebla brindó la conferencia "La escritura una forma de expresión" en la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, donde se dio cita un público joven principalmente.

Carlos de Saro, considerado el primer escritor mexicano con Síndrome de Down, presentó un está conferencia por primera vez como Embajador de la Cámara de Escritores y Artistas de Barcelona, España y como embajador de la Academia Latinoamericana de San Luis Potosí

En esta charla, el reconocido escritor habló de la importancia de usar la escritura como un medio de expresión principalmente para despejar la mente y desahogarnos de cualquier tipo de emoción.

Y entre lo más destacado, dijo que cómo seres humanos es importante tocarse el corazón y posteriormente trazar una teoría de ideas y pensar de qué queremos que trate ese escrito, ya sea un libro o lo que se desea expresar.

"Somos un mundo interior lleno de emociones y sentimientos, y para escribir lo que debemos hacer es tomar nuestro corazón en mi interior y expresó", comentó Carlos de Saro Puebla.

Uno de los principales objetivos de esta conferencia, fue presentar a los jóvenes la forma de estructurar un escrito y así lograr sus objetivos y metas

Ante un público principalmente de jóvenes, Carlos de Saro destacó que faltan muchos escritores que le brinden a la literatura una visión fresca y nueva, motivando a los espectadores a expresarse a través de la escritura.

"Este ser humano que les habla, tiene la más grande de las bendiciones, tengo síndrome de Down y lo digo a mucha honra. Yo expreso mi sentir por medio de mis obras. Empezar luchando contra la adversidad, tratando de cambiar la perspectiva de lo que podemos llegar a hacer las personas con una condición, demostrar que sí se puede y no importa la condición o discapacidad. Ser este líder con el cromosoma del amor, que ha tocado miles y millones de puertas para hacer lo que más ama, hablar del Síndrome de Down y como debe ser el contacto con las personas. Las personas con esta condición llevamos una lluvia de bondad, un corazón lleno de cosas limpias, donde no hay la maldad".

Carlos de Saro es considerado el primer escritor mexicano con Síndrome de Down / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

A través de su labor como escritor, conferencista y maestro, Carlos Enrique de Saro Puebla, trabaja por la inclusión social, educativa y laboral de las personas con alguna condición o discapacidad.

Actualmente, cuenta con seis libros publicados, en los que cuenta parte de su vida y del trabajo que realiza.

Al finalizar la conferencia, el escritor recibió un reconocimiento por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, por su valiosa participación con esta charla que aborda un tema de suma importancia.

Cabe destacar que Carlos de Saro impartirá otra charla en la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda el próximo 14 de junio.