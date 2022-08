Campo Ciudad, un espacio para todas las voces

Este sábado 27 de agosto inicia una nueva temporada del proyecto de radio comunitaria, Campo Ciudad a través de radio por internet, cuyo objetivo es dar espacio a distintas voces, sembrar brechas y transformar realidades, presentando una amplia programación.

Campo Ciudad inicia desde hace 31 años como un programa radiofónico y se ha ido transformando a lo largo del tiempo, pasando diversas etapas en 1991, 1994 y 2015. Ahora, en 2022 se ha retomado con el objetivo de ser llevado a la frecuencia modulada, gracias a una concesión obtenida a través de la asociación civil Espacio Siembra Ideas Construye Esperanzas, y un equipo muy sólido, entre los que se encuentran los reconocidos periodistas Elsa Castorela, Raúl Silva.

“Es muy importante trabajar de manera colectiva. Cuando vas a ejercer la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y te apropias del articulo 6 y 7 y cuando varias mujeres nos apropiamos del micrófono nos visibilizamos nos empoderamos porque estábamos tomando la palabra. En Campo Ciudad, le estamos apostando a la comunidad, no a los profesionales de la comunicación, aunque en el caso de Raúl y mío somos profesionales en el tema, pero tenemos una propuesta comunitaria que no es de ahora si no a lo largo de nuestra vida”, expresó Elsa Castorela, periodista e integrante de Espacio Siembra Ideas Construye Esperanzas.

Asimismo dijo, "Renato era el sostén importante del proyecto tanto en el espectro como en la radio por internet, pero lamentable regresó a la luz y fue una pérdida muy grande para mí, y me sostuvo una carta que me dejó y la plataforma".

Contando con una gran red de colaboradores como Alij Anaya, Odette Castorela, David Hernández, Stalin Muñoz, Manuel Mosso y Javier Estrada, entre otros, presentaron recientemente esta nueva etapa de Campo Ciudad, que afortunadamente ha sumado más voces para arrancar como proyecto radiofónico abordando diversas temáticas.

“Identifico que en Morelos hay una historia grande de comunicación comunitaria desde medios públicos, autónomos, en frecuencias o redes. En este caso estamos trabajando con Campo Ciudad que sería la primera radio pública como tal comunitaria con una concesión, pero hemos decidido arrancar en la web, en lo que se va forjando el camino para llegar a la frecuencia”, expresó Alij Anaya, encargado de programación.

Actualmente, Campo Ciudad está integrado por los programas:

“Una habitación para nosotras”

“Caverna del corazón”

“Algaraza radio”

“Mosaico Cultural”

“Mujeres, indígenas, defensoras”

“Leamos y bailemos”,

“Mexacine"

“Nuestro México”

“Andarines Tours”

“Frecuencia para la infancia”

“Opus”

“Nostalgia de Campo Ciudad”

Los cuales podremos escuchar en su estreno el sábado 27 de agosto la de 15:00 a 19:00 horas y domingo 28 de agosto de 15:30 a 19:00 horas a través de su plataforma web.



Para estos primeros programas, se contó con la participación de colectivos como Algaraza Colectivo que comenzó trabajando reinserción social, y cuyo labor se ha transformado en la creación de justicia social y la editorial Una habitación para nosotras, quienes tendrán un programa en estilo entrevista para presentar su proyecto, y con la idea de que más adelante tengan su propio programa. Así como comunidades indígenas de Puebla e Hidalgo en el programa “Mujeres, indígenas, defensoras”.

“No hemos entrado en una lógica de hacer una especie de consenso con respecto a los distintos temas y a la forma en la que queremos construir la radio, todo lo hemos estado haciendo con base a la cercanía que tenemos con colectivos. También la idea de la radio es una conjunción de experiencias que nos ha hecho coincidir. Alij que viene de un proyecto importante como Radio Chinelo; Elsa con una trayectoria en el periodismo morelense; y yo del lado cultural de radio pública y comunitaria en Estados Unidos, que me tocó fundar un proyecto desde circunstancias muy precarias en muchos sentidos, pero también con mucha riqueza sobre todo en participación comunitaria”, dijo Raúl silva.

Asimismo, destacó que, "la construcción de una radio comunitaria también tiene una dimensión muy importante en el sentido de que no está atada al presupuesto gubernamental, y en este caso y momento a ningún otro. Queremos que este medio comunitario logre que la comunidad se involucre de una forma abierta y plena".

Elsa Castorela quién ha visto crecer y transformar este importante proyecto detalló que este es un espacio de todas y todos.

"Considero importante que las y los jóvenes se tienen que ir apropiando de esos espacios que hemos construido a lo largo de nuestra vida, hay que ir cediendo espacio que a su vez debe estar muy fortalecido, tenemos que ir ampliándolo y no cerrarse al menos que hubiese un riesgo".

Raúl Silva detalló que la construcción de un proyecto de esta naturaleza requiere de conjuntar muchos pensamientos, ideas, formas de hacer las cosas y también una perspectiva que es la de darle una identidad a esta acción de comunicación comunitaria

"El trabajo que minuciosamente estamos realizando tiene esa intención de tener una imagen gráfica que identifique muy bien la intención del proyecto. Y en esta ocasión, se trabajó con el artista Kristos Lezama, quien a partir de las imágenes del habla, de las comunidades indígenas creó un logo tiene una forma muy clara y precisa de vincular lo que es el proyecto".

También comentó que Campo Ciudad busca vincular a todos esos creadores sobre todo de Morelos que pueden aportar mucho y darle a su trabajo un territorio donde se expanda.

"Un espacio abierto a todas las ideologías, porque la comunidad está construida de pensamientos diversos y contrarios que no siempre están de acuerdo pero que si merecen establecer una forma de comunicación para llegar a acuerdos que nos hagan crecer como comunidad".

Finalmente, Alij Anaya comentó que el espacio está abierto para quienes deseen sumarse con el objetivo de comunicar algo, a través de la libertad y creatividad, apegada a un código de ética que debe ser respetado. Para más información, escribir a programacion.campociudad@gmail.com

Cabe que destacar que la programación podrá escucharse en los horarios establecidos a través de la página web https://radiocampociudad.airtime.pro y posteriormente, los programas estarán disponibles en la plataforma de mixcloud.

Conéct@te:

Facebook: /campociudadorg





