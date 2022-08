Carlos Campos comparte su obra en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo

El artista Carlos Campos Campos presenta la exposición “Papusetichi, escultura y homenaje a Egon Schiele” en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, en la que muestra un poco de la obra que realizó durante el confinamiento por la pandemia.

Las piezas que el artista exhibe son esculturas realizadas con distintos materiales, acuarela y papusetichi, técnica que él mismo creó, donde mezcla la acuarela, la tinta china y punta seca sobre papel.

“Esta exposición surge por una inquietud de mostrar lo que he venido haciendo en la segunda época de mi vida. Yo soy ingeniero civil y dediqué 30 años a esa profesión, pero después paré con la ciencia, terminó mi ciclo y seguí con el arte, esto desde 1990 aproximadamente”, expresó Carlos Campos Campos.

¿Qué es el papusetichi?

Carlos Campos denomina Papusetichi a una nueva técnica que surge del laboratorio de su mente inquieta y sobre papel algodón, el pincel recorre al agua para deslizarse con la acuarela, la tinta y la punta seca y la obra surge espontánea, enérgica y gestual.

“Es mágico el comportamiento de la tinta china en el papel mojado, por su origen y su comportamiento con la acuarela que no la deja invadir, la tinta china es la reina, y toda la obra se vuelve muy orgánica, gestual o muy dirigida. Le llamo una pintura muy cuernavacense, porque tiene que hacerse entre los 25 y 30 grados centígrados, si no, no seca como yo deseo”.

Al recorrer la exposición, podemos ver una diversidad de obras en papusetichi, en distintos formatos, e incluso cuatro de ellas han sido premiadas a nivel estatal en Morelos y Estado de México y a nivel nacional, destacando esta interesante técnica, que al momento nadie ha podido igualar.

“Muchas personas me piden que, de cursos, pero no lo he hecho porque estoy escribiendo un libro, con todos los datos y requerimientos, que espero sea de gran utilidad, para quienes desean aplicar esta técnica que ya tengo patentada”.

Homenaje a Egon Schiele

En la muestra, encontramos alrededor de 22 obras en formato pequeño realizadas en acuarela, con las cuales brinda un homenaje a la obra del pintor austriaco Egon Schiele.

“Fue uno de los mejores pintores de principios del siglo pasado, que nace en 1890 y muere muy joven en 1918, a los 28 años, víctima de la pandemia de la gripe española. Y curiosamente yo hago este homenaje cuando también hemos vivido una pandemia. Schiele fue un artista muy sui generis desde muy joven empezó a pintar y de una forma muy atrevida para aquella época, solía hacer muchos desnudos e iba en contra los cánones familiares; también hizo mucho autorretrato, usaba la acuarela y como dibujante para mí es un genio, se sale de lo tradicional por su trazo, su facilidad de dibujar muy expresionista. Su obra es muy emotiva dramática y exquisita”.

Alrededor de 10 esculturas complementan esta exposición, las cuales fueron realizadas con materiales como granito de mármol, acero inoxidable pulido y madera.

“Me encanta construir, cuando me desempeñé como ingeniero civil y arquitecto, construí muchas casas, hospitales y edificios. Y recuerdo que mi amor por el arte, especialmente inició con la escultura, una ocasión que había terminado unos edificios en Tabasco, me sobraron unos pedazos de fierro y se me ocurrió hacer algo que me recordara a ese estado, y siempre tuve muy presente el calor que se siente allá, entonces con esos fierros hice una escultura de unas flamas de aproximadamente 10 metros. Para mí es un deleite lograr una forma en tercera dimensión, la escultura me gusta mucho y yo siempre digo que es para tocarse, a mí no me disgusta que lo hagan para que sientan las texturas y le den un significado distinto a solo observar”.

Carlos Campos Campos se ha desempeñado en el arte desde hace poco más de 30 años, siempre con la idea de hacer lo que le gusta, pues realmente nunca ha visto el arte como un negocio, simplemente es algo que disfruta mucho, y que en esta segunda etapa de su vida le ha dado tantas satisfacciones.

“Me tocó ingresar al Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca (IRBAC) que después se convirtió en el Centro Morelense de las Artes. Me he desarrollado en las artes plásticas, dibujo, acuarela natural, escultura e impresión a través del grabado y el papusetichi”.

Carlos Campos ha realizados distintas exposiciones individuales y ha participado en aproximadamente 70 muestras colectivas en México y el extranjero.

La exposición “Papusetichi, escultura y homenaje a Egon Schiele” permanecerá hasta el 31 de agosto, visítala.





