Beneficiarios del desparecido Fonca exigen transparencia y pago de adeudos de 2022

En una carta dirigida a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, a la que El Sol de México tuvo acceso, los beneficiarios de la generación 2022-2023 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC, antes FONCA), “exigieron transparencia y certidumbre por parte de las autoridades en la comunicación de los procesos y con respecto a las ministraciones de dicho fondo”.

Y es que los firmantes acusan no haber recibido el pago correspondiente al mes de diciembre de 2022, el cual ha sido prometido y aplazado en varias ocasiones, a través de correos emitidos por Luis Tareke Ortiz Cisneros, subdirector de Operación de Estímulos a la Creación del SACPC.

En el mismo documento se afirma que estos hechos ya tienen precedentes, pues beneficiarios de la generación 2021-2022 hicieron pública una “denuncia en la que expusieron los constantes retrasos en el cumplimiento del apoyo, de casi un mes o más, durante el año que les concernía”. Esta situación, aseguran los firmantes, “afectó tanto el desarrollo de sus proyectos artísticos como sus actividades de retribución social”, a la cual están comprometidos.

Ante estos hechos los beneficiarios escribieron a la funcionaria: “Si una de las bases como gobierno es que ‘la cultura es medio para la transformación de país', denunciamos falta de compromiso hacia su propio lema, sus convocatorias y contratos”.

En entrevista con este diario, Julio María, beneficiario en la disciplina de creación literaria, categoría de poesía, explica que son 225 los afectados de esta generación, la cual recientemente comenzó a trabajar sus proyectos en diciembre de 2022, mismos que se extenderán hasta noviembre del presente año. Todos ellos pertenecen a diferentes disciplinas artísticas, desde danza y teatro hasta literatura, artes plásticas y cine.

"Al ver que ya ha habido retrasos en la generación pasada, desde ahora se está haciendo evidente la desorganización y la gestión de recursos. Esto hace difícil que podamos trabajar nuestros proyectos, porque la primera muestra de avance y su tutoría tienen que correr a principios de febrero, por lo que ya llevamos todos un mes de retazo. Cada proyecto tiene necesidades diferentes", aseguró el joven escritor.

Con la convicción de que su labor artística y cultural “merece no sólo reconocimiento sino respeto y puesto que los proyectos presentados están sujetos a los presupuestos aprobados”, los beneficiarios en la carta emitida desplegaron un pliego petitorio, en el que exigen que se pongan al corriente con los pagos en tiempo y forma, según se asevera en el convenio firmado por Luis T. Ortiz; y que se fije una fecha el que se realicen los pagos cada mes sin prórroga.

Además, piden que la comunicación por parte de las autoridades competentes sea cierta y eficaz en cuanto a tutorías y encuentros venideros, así como la calendarización de los mismos en papel.

Sobre estas peticiones, Julio María, asegura que estos retrasos no sucedían cuando el programa era llamado FONCA, es decir, cuando aún era un fideicomiso público, el cual pasó a formar parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura, con la extinción de los fideicomisos por decreto de Presidencia de la República en 2020; mientras que de las tutorías y encuentros que no se han realizado de forma presencial desde el inicio de la pandemia, menciona que no hay pretexto para no realizarlos en formato físico, pues existe el presupuesto para ello.