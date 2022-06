Athanaí encontró en el arte una forma de expresión

Athanaí es un joven sordomudo originario de Cuautla, Morelos, que, ante la problemática de comunicación con otras personas, encontró en el arte una forma de expresión. Él estudió la carrera de Artes, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y actualmente ha enfocado su trabajo en la gráfica, el dibujo y la pintura.

A través de un intérprete, Isaac Pérez, conocimos la vida, obra e inquietudes de Athanaí, quien en un principio quiso estudiar algo enfocado en lo administrativo, pero por problemas de comunicación, decidió darle la vuelta y estudiar artes.

“En un principio pensaba que la carrera de artes era sólo pintura, al paso de los semestres me di cuenta de que existían diversas técnicas, y que era una carrera muy completa y comencé a interesarme mucho más”, expresó Athanaí a través de su intérprete.

Durante la carrera, aprendió todo lo que pudo, y aprovechó al máximo a sus profesores, a partir de ahí quedó fascinado con el mundo del arte y comenzó a dedicarse de lleno a este ámbito, desarrollando su creatividad y talento.

“Realmente nunca había pintado o dibujado, toda esa creatividad la descubrí cuando inicié la universidad, una habilidad o facilidad para realizar cada una de las técnicas. La verdad yo no me consideraba muy bueno para hacer obras, pero mis maestros me decían que debía practicar y seguir intentando, hasta encontrar mi propio estilo”.

Con el paso del tiempo, se fue dando cuenta que había cambiado su forma de crear, y desde ahí reconoce que tiene algo en él, un gran talento que es nato.

A través de sus obras, Athanaí expresa diversas temáticas, destacando las problemáticas de comunicación, pues por su sordera sentía que al momento de escribir no se podía comunicar o expresar bien. Los problemas de comunicación con la sociedad, en su mayoría son aislados y creen que su problema de audición le impide comunicarse, pero la realidad es que él se puede comunicar muy bien.

“La sociedad no busca la forma de comunicarse con personas que padecemos este problema de audición. Realmente no es necesario conocer el lenguaje de señas, hay muchas maneras de comunicarse, pero no buscan la forma de hacer un gesto o una nota. Somos señalado de tener un problema en general, pero solamente no escuchamos, y sí podemos comunicarnos”.

Generalmente, sus obras expresan temas humanos a partir de su pesar y su sentir, como una protesta mediante su trabajo artístico, pues además de abordar la discapacidad, también suele plasmar cosas relacionadas a la familia y temáticas que suele ver en las noticias como el maltrato y abuso hacia las mujeres y a los niños; la discriminación y el racismo.

A través de sus obras, Athanaí expresa diversas temáticas, destacando las problemáticas de comunicación / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Athanaí tuvo la oportunidad de exponer su obra en distintos lugares, mientras estudiaba la carrera, pero en realidad ha sido difícil encontrar puertas abiertas, en su caso por la dificultad para comunicarse con los demás. Incluso ha tenido que trabajar en otras cosas para solventar sus gastos y no poder dedicarse al arte de tiempo completo.

Entre sus próximos planes, Athanaí dijo que, junto a otros artistas sordos, ha surgido la inquietud de crear un colectivo para trabajar en conjunto y lograr el valor y reconocimiento como artistas que realmente tienen.

“Queremos que nos brinden espacios para exponer nuestras obras e ideas. Necesitamos apoyo, y queremos abrir puertas del gobierno o de la iniciativa privada, para que nos den la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, porque realmente quiero dedicarme al arte en su totalidad”.

Finalmente, Athanaí invitó a los lectores a conocer su trabajo y a contactarlo en sus redes sociales, en caso de querer adquirir alguna de sus obras o pedir un trabajo en especial.

