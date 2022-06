'Gabán pastel' de Esmith Moreno, pieza del mes en el MMAPO

En el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO), se realizó la inauguración de la pieza del mes, que en esta ocasión pertenece al Gabán Pastel de la maestra artesana Esmith Moreno Rodríguez, originaria del municipio de Hueyapan. Esta prenda para dama se caracteriza por su colorido y forma de elaboración a través de telar de cintura.

“Estoy representando la pieza del mes, con un gabán para dama teñido por varios colores naturales, pues utilizamos grana cochinilla, pericón, nuez, añil, miguelito y otras flores. Es un orgullo realizar este trabajo, que viene desde nuestros antepasados, mis abuelitos Elidia Rosales Rodríguez y Samuel Rodríguez le enseñaron a mi mamá, Cira Rodríguez, yo siempre tuve inquietud de aprender y ella me transmitió sus conocimientos y me enseñó todo”, expresó Esmith Moreno Rodríguez.

Durante la inauguración, Esmith Moreno Rodríguez estuvo acompañada de Alva Villalobos, coordinadora del MMAPO; la maestra artesana Cira Rodríguez, y Guillermina Maya Rendón, vocera presidenta del municipio indígena de Hueyapan.

Alva Villalobos, Guillermina Maya, Esmith Moreno y Cira Rodríguez cortaron el listón inaugural. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

“Hueyapan, municipio indígena de reciente creación en el estado de Morelos, es cuna de una de las artes con más tradición en la entidad. Los textiles elaborados con lana de borrego y teñidos con tintes naturales, como la grana cochinilla, el miguelito, añil, nuez, entre muchos otros. Es aquí donde Esmith Moreno, elabora las mañanitas, rebozos y gabanes en telar de cintura, con las enseñanzas de su señora madre Cira Rodríguez, quién le ha inculcado tanto la labor artesanal, como la pasión por el tejido”, dijo Alva Villalobos.

La maestra artesana Esmith Moreno Rodríguez destacó que siempre tuvo la inquietud de realizar esta labor artesanal, pues veía el trabajo de su mamá y le gustaba mucho.

“La inquietud nació de mí, y en realidad tengo apenas siete años en esto. Cuando le dije a mi mamá que quería aprender, me dijo que no iba a poder y empezamos por prendas pequeñas, pero no me salía; me enseñó con la mañanita y así pude, y sigo aprendiendo y aprendiendo siempre”

La pieza del mes que presenta es un gabán para dama con muchos colores, y es precisamente de donde emana el nombre de “Gabán pastel”, ya que incluye azul, rosa, amarillo y naranja. El tiempo de elaboración fue de tres meses.

“Me gustó mucho y quise diseñarlo diferente con mucho colorido que hace referencia al pastel. Y realmente, cada prenda es única, ya que los colores no salen iguales nunca, porque las tintas las hacemos a partir de productos naturales”.

A lo largo de su trayectoria, Esmith Moreno realiza una diversidad de prendas como mañanita, gabanes para mujer y para hombre, bolsas, carteras, moños y balerinas, entre otras. Gracias a su talento, ha sido galardonada en concursos de Arte Popular Morelense.

Esmith Moreno Rodríguez se inspiró en la labor de su madre. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Además de que trabaja arduamente para seguir preservando esta tradición del telar de cintura, transmitiendo sus conocimientos a su hija, quien tiene 13 años y ya empieza a crear sus propias prendas.

“Es algo bonito porque me gusta y no quisiera que se perdiera la tradición del arte en telar de cintura, algo que viene desde nuestros ancestros y que es importante mantener”.

Durante su intervención, Guillermina Maya Rendón destacó la importancia de que se brinden espacios al trabajo artesanal que se realiza en Hueyapan, que sin duda ha destacado a nivel local, nacional e internacional.

“Me honra mucho tener artesanas en nuestro municipio, y que una prenda de Hueyapan sea la pieza del mes, quiero felicitar a Esmith que es muy joven y ya cuenta con este tipo de reconocimientos. Es un orgullo, agradezco al museo esta distinción, el espacio para nuestras artesanas y para Hueyapan, y que den a conocer el trabajo que allá se realiza”.

Finalmente, Esmith Moreno invitó al público a conocer su trabajo y darle valor a las piezas que realizan, pues realmente requieren de mucho esfuerzo.

La pieza del mes permanecerá durante junio y puede visitarse de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas en el MMAPO.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!