Artistas morelenses siguen trabajando en la plataforma Cultura en Casa

La programación de la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) se vio pospuesta por la situación que vivimos con la problemática del Covid-19, afectando directamente a los artistas morelenses que tenían fechas establecidas para presentar sus espectáculos.

Ante este panorama, la secretaría en conjunto con los artistas, ha realizado producciones para la plataforma en línea Cultura en Casa, a través de la cual ha sido posible seguir presentando los programas Martes de Teatro, Jueves Culturales y Sábados Culturales, los cuales son de suma importancia para el público que los sigue semana a semana, ahora en una modalidad virtual.

A partir de junio, retomaron las grabaciones de espectáculos a puerta cerrada en el Teatro Ocampo, tomando las medidas de higiene necesarias, con el objetivo de seguir brindando opciones culturales al público y por supuesto apoyar a los artistas, que viven de su trabajo escénico.

“Los artistas han sido uno de los sectores más afectados con esta situación, muchas de las compañías morelenses viven de su trabajo día a día con presentaciones en colegios, teatros y espacios donde se concentra la gente; esto implica una gran responsabilidad con ellos porque no tienen ninguna prestación social ni apoyo, por lo tanto estamos siendo muy cuidadosos en ese sentido, generando el pago correspondiente a la brevedad con atención personalizada a cada una de las compañías y artistas”, expresó Armando Ramírez de Macario, subdirector de Teatro.

Las grabaciones se realizan de martes a jueves en el Teatro Ocampo, y durante este proceso se han implementado las más estrictas medidas sanitarias para la protección y seguridad de los participantes, con protocolos específicos que cumplen con los requerimientos de las autoridades de salud.

“Sólo se permite el ingreso a los actores y sus técnicos de audio y escenografía, al entrar se les toma la temperatura con un dispositivo electrónico, se procede a la desinfección de las suelas del calzado, uso de gel antibacterial y aplicación de un líquido sanitizante en spray para limpiar el calzado. Los actores acceden a escena por medio de la plataforma de orquesta que tenemos en proscenio del escenario para montar sus espectáculos”.

Aunque las autoridades han establecido que los teatros vuelvan abrir con el 25 por ciento de afluencia, la secretaría de turismo y cultura no ha considerado retomar actividades presenciales con público.

“Hay una gran responsabilidad por parte de la secretaria, ella nos va a indicar en qué momento lo vamos a realizar, pero hasta ahora seguirán los teatros sin abrirse y con estas actividades sin público a través de las redes sociales que han funcionado muy bien”.

A pesar de ser una forma diferente de presentar espectáculos, los artistas se están adaptando a la nueva normalidad, y aprovechando las herramientas tecnológicas para seguir trabajando.

“Las presentaciones a través de las redes sociales se ha convertido en una nueva forma de ver teatro, es difícil porque no estamos acostumbrados, y por supuesto hay una controversia en si lo que estamos haciendo es realmente teatro u otra disciplina. Pero estamos tratando de hacer una nueva vida con otras opciones, y adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo y ser creativos es lo más importante. Quizás es complicado al no sentir esa retribución de aplausos y comunicación directa con el público, pero los artistas morelenses tienen esa capacidad de darle vuelta esta situación y seguir trabajando, porque no tenemos la certeza de cuando termine esta situación”.

Cabe destacar que además de retomar las actividades de teatro y danza, próximamente continuarán las del sector de música y publicaciones, para ofrecer un abanico más amplio a todo el público.