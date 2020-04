ARTE Y CULTURA

En la Piazza della Signoria, en Florencia, justo a un lado de Galería Uffizi, se encontraba sentado este pintor, que vivía de su trabajo, una persona que se observaba tranquilo esperando que algún turista se acercara a preguntar sobre sus obras, me llamó la atención y…clásico, me acerque; observé su excelente trabajo y le dije: “¿Me puedo tomar una foto con usted?”, el pintor muy serio pero amable me contestó que sí, pero si yo en ese preciso instante que me acerqué al pintor hubiera tenido la sensibilidad de ver su triste mirada, estoy segura que mi actuación hubiera sido diferente y habría sido más cordial con esa persona que, en ese momento, lo necesitaba; tendría que haberle dicho algo que le demostrara mi atención y mi admiración por su trabajo y, por lo tanto, por su persona.

Dos días después caminando a nuestra cafetería y librería preferida Feltrinelli, cruzamos la Piazza y en el mismo lugar y rodeado de los mismos cuadros estaba un niño sentado en el banco del pintor, inmediatamente nos acercamos y le pregunté “¿dónde está el pintor?”, y me contestó: “Hace dos días que falleció”. Pero, ¡¿qué pasó?! Se había suicidado

Tuvieron que pasar muchos días para que yo pudiera olvidar la cara del pintor pensaba y pensaba como no fui mas atenta con él y comentarle algo como que sus obras estaban muy interesantes o bonitas, o que estaba segura que él podía convertir cualquier lienzo blanco en toda una expresión artística, o, que con esos cuadros él ya dejaba huellas en su vida, o que siempre había que tener muchas esperanzas en la vida para darse el lujo de perder una cada día, o, algo que él hubiera escuchado diferente o comprarle un cuadro, o al menos decirle: “Que tenga usted un excelente día”.

Son personas que la vida nos pone a todos en nuestro camino y depende de nosotros si aprovechamos esas grandes oportunidades o no.

AHORITA ES un momento que la vida nos está poniendo para sacar lo mejor de nosotros mismos como seres humanos.

“LA MAGIA ES SIMPLEMENTE SER AMABLE”

(anónimo)

Profa. Mayra Nuñez Perea

galeriamayra@icloud.com galeriamayra2@gmail.com