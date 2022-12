Arely Mundo presenta el proyecto "Chillanene"

La artista plástica y visual Arely Mundo realizó el lanzamiento de su proyecto “Chillanene”, cerámica utilitaria con intervenciones artísticas enfocadas principalmente a la cultura pop, para converger la artesanía mexicana con el arte. El evento se realizó en la Casona Spencer con la presencia de familiares, amigos y público en general.

"Chillanene" ofrece piezas de barro y cerámica utilitaria de su autoría y otras realizadas por artesanos y artesanas de la comunidad de San Bartolomé, en los límites de Morelos y Puebla, y que son intervenidas con pintura acrílica y al óleo por la artista.

"Tenía una adquisición de los platos de barro, hechos por manos artesanas de un pueblo que se llama San Bartolomé, los artesanos me dan las piezas en sancocho y yo las intervengo con diferentes obras. Asimismo, las piezas de cerámica de baja temperatura son de los estudios 800º y el de Ana Bárbara otra chica artista morelense, que igual me entregan en sancocho y a veces esmaltadas, solo para intervenir", expresó Arely Mundo.

Esta marca de cerámica utilitaria empezó con unas peculiares macetas que ella modeló y que precisamente hacen referencia a los Chillanenes, ya que son caritas de bebés toltecas.

El nombre de la marca, es una palabra que Arely toma del libro “La noche que Chillanene salió a vender su alma” de Eugenia Echeverría, autora chilena que vivió y murió en México y que ha servido de inspiración para el trabajo que Arely

Mundo desempeña con las infancias.

La palabra "Chillanene" le gustó mucho a Arely y decidió tomarla y reinterpretarla para la marca, pues en el proceso creativo las primeras piezas de barro que realizó fueron inspiradas en bebés toltecas.

Dentro de la exposición, se encuentran los Chillanenes con una instalación sonora muy interesante.

"Chillanene es una palabra que Eugenia inventó en ese cuento corto, que cuando escuché quedé impactada y dije qué hermosa palabra, y me gustó el concepto de un bebé llorón, me parecía divertido y emotivo. Esto me remitió a una canción de Cri Cri, con un niño chillón, una cuestión cultural muy mexicana con Cri Cri, y como he tratado con infancias desde siempre, por eso me pareció muy interesante".

Para la intervención de las piezas, Arely Mundo se basa en todo lo referente a lo infantil, el juego y la cultura pop, "Me gusta todo lo que es infantil, un juego, una broma, el arte tiene una connotación seria y clasista muy de élite, y me parece interesante hacer que funcione de otra manera, y meter elementos de infancia, películas, toda la cultura pop. Pero me interesa también que la parte artesanal siga presente, que se vea el color del barro, y hacer esa unión entre artesanía y arte".

Cabe destacar que "Chillanene" es el resultado de un proceso creativo y profesional, por el cuál resultó beneficiaria del programa “digitalizate” de la Secretaría de Desarrollo Económico Morelos, lo que ha permitido profesionalizar la producción de sus piezas y fortalecer la marca para insertarse en el mercado como pequeña empresa.

"Me otorgaron una beca donde ponían el 90% del proyecto, para pagar solo el 10% del costo total. Posteriormente, obtuve un segundo apoyo del programa Digitalizate, para ayudar con la identidad corporativa, en julio de este año, ya existía como marca registrada".

Arely Mundo estudió la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la UAEM, y como parte de su formación, realizó una movilidad académica a Argentina, donde tomó un Seminario en Arte, Educación y Discapacidad, así como cursos de Cerámica, que fue donde comenzó su interés por conocer todos esos procesos artesanales.

"En 2015 tomé clases en Argentina, después regresé a México con muchas ganas de hacer cerámica, hasta que encontré el estudio 800 grados, y allá hice los Chillanenes".

Arely Mundo es artista y promotora cultural, que se ha desempeñado como tallerista y mediadora en proyectos de arte y educación en instituciones públicas y privadas como la Secretaría de Cultura de Morelos, el DIF Morelos, el Papalote Museo del Niño, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM) y la UNICEF, con un trabajo enfocado principalmente a las infancias y adolescencias.

Durante el sábado 10 de septiembre, la expo venta de Chillanene continuará en la Casona Spencer, ubicada en calle Miguel Hidalgo No. 22, col. Centro en Cuernavaca, hasta las 19:00 horas.

Conéct@te:

Instagram: @chillanenemx