Aparecen vende vacunas en Morelos

Diversas pseudo empresas y comercializadoras se acercan a grupos de líderes, OSC's y ONG's para engancharlos de vendedores y enlaces con gobierno.

No faltan los vividores, quita tiempo y defraudadores qué ven la ocasión para realizar supuestos negocios que te harán ser millonario al realizar el negocio de tu vida, siendo vendedor o enlace para que el gobierno compre en esta ocasión vacunas para prevenir el contagio de COVID 19, te mencionan marcas de laboratorio de prestigio.

Es común que en situaciones de desastres naturales aparecen falsos donadores de equipo médico y de víveres y en campañas políticas aparecen aquellos que requieren proveedores que les vendan millones de playeras, gorras y demás artículos publicitarios a costos reamente baratos por comprar a cantidades, en su gran mayoría es una total falacia, sólo hacen quitar el tiempo y generar algunos gastos a aquéllos que creen en éstos cuentos; en Morelos y otros estados del país surgió una modalidad de engatusar a líderes y dirigentes de organizaciones con la supuesta venta de millones de vacunas contra COVID 19, buscan quien les haga los enlaces con los gobernadores y secretarios de Salud, te convencen de ser su representante en algún estado del país , no te dan capacitación profesional para vender, no te revisa su área de recursos humanos (que es muy seguro que ni tienen), no te dan un contrato legal como trabajador, comisionista, etc., ni te ofrecen sueldo base ni las prestaciones de ley que te corresponden como un verdadero empleado y representante dizque de una compañía de alto nivel nacional e internacional como lo dicen ellos, no cubren ni los gastos mínimos de representación o los viáticos que te generan; todo lo anterior es una muestra de que es muy probable que te encuentres ante una pseudo empresas o empresas muy patito, ya que no cuentan con el soporte económico ni la infraestructura administrativa y operativa de una empresa seria, profesional y de gran envergadura como lo cuentan y lo intentan hacer creer, es más, estás empresitas no te dan ni unas tarjetas de presentación como representante de ellos, ni una carpeta, ni un bolígrafo; es totalmente incongruente su decir a los hechos tangibles.

En las últimas semanas las llamadas telefónicas de diversos dirigentes de OSC's y ONG's no han parado tratando de sumarlos a éste juego que sólo les quitará tiempo y dinero, estás empresitas lo único qué te ofrecen es una comisión de venta de ése millonario contrato que en sus sueños guajiros esperan realizar, lo primero, te mandan sus supuestas pruebas de la mercancía en existencia, te mandan fichas técnicas del producto, su valor comercial, el descuento por comprar una alta cantidad, incluyo te mandan fotos de contratos que se supone que ya hicieron con otros gobernantes de estado o municipios, hasta las fotos de las transferencias de lo que se supone acaban de ganar con sus últimas ventas, pero si no te ofrecen apoyo económico de nada; ¿qué acaso una empresa del tamaño que dicen ser no tienen el departamento profesional de ventas?, todo es cuando se complete la venta, de la cual piden un 50% de anticipo, y de allí comienzan a desaparecer poco a poco, ¿no tienen dinero para gastos de representación, viáticos o un sueldo base para quién busque ser su enlace y representante?, eso nos preguntamos cómo organización social y comenzamos a investigar, fue donde nos dimos cuenta que no es verdad, que algunos líderes han caído y se encuentran en proceso de denuncias, una verdadera empresa tiene contemplado ésos gastos y los cubre y no trata de contratar a comisionistas no capacitados y sin darles un solo centavo para qué cumplan su trabajo.

Por éste medio hacemos un atento aviso a la sociedad en general y en especial a aquéllos liderazgos, representantes de organizaciones y autoridades de gobierno a no dejar engañarse por estas pseudo empresas o empresas que no cuentan verdaderamente con un soporte para comercializar estos productos y servicios; el fracaso es casi seguro cuando pequeños negocios quieren crecer a pasos gigantescos sin tener el capital económico e infraestructura para ser una gran comercializadora y empresa, así mismo el fracaso será para aquéllos que se sumen a estos pequeños negocios a vender vacunas sin ser aptos en ventas, en negociones y enlaces y más aún sin que reciban pago para hacer esa labor y estar esperanzado a una posible venta para hacerte rico.