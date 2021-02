Circo, maroma y teatro político en Morelos

Se observan algunos candidatos y precandidatos armando un show en sus precampañas.

∝Es sorprendente observar cómo diversos precandidatos y candidatos independientes o de partidos políticos estuvieron años atrás dormidos, es decir sin un trabajo verdadero y eficiente en las áreas de asistencia social, político y de ayuda a grupos vulnerables y ahora en tiempos de elecciones populares despiertan cómo verdaderos zombies en tiempos apocalípticos , muchos de ellos dormirán nuevamente si pierden en éstos próximos cómicos y así será su vida, dormir mientras no haya elecciones y despertar cuándo haya.

Otros más, jamás habían hecho trabajo de asistencia social, de propuestas legislativas o habían tenido un acercamiento con comerciantes, colonos o grupos vulnerables y ahora crean una verdadera obra de teatro dan doce baños de pueblo, queriendo hacer en tiempo exprés lo qué no han hecho en décadas atrás; en estos tiempos presumen en su Facebook fotografías y vídeos de sus baños de pueblo, atendiendo y escuchando denuncias ciudadanas, qué en años atrás jamás realizaron, caminando en calles promoviendo sus falsas esperanzas y promesas. En unas cuantas semanas les salió o nació lo pueblo, lo banda, lo barrio y el interés de ayudar y escuchar tus propuestas, tus necesidades como micro empresario, comerciante o ciudadano; las preguntas básicas hacia ellos serían las siguientes: ¿De dónde saliste?,¿dónde estabas años atrás qué no te vi apoyando en lo que ahora me prometes hacer?, ¿por qué tú interés actual de ayudarme y no realizaste antes?, pídeles que te demuestren su trabajo anterior, su trabajo de ayuda social y ciudadano, un trabajo tangible en beneficio de su propia colonia, de sus vecinos, de su municipio, estado o país, te aseguramos que esté será el mejor currículum que te puedan mostrar, una buena opción es qué te muestren por escrito sus planes de trabajo, sus programas y proyectos, te aseguramos que muchos de ellos no lo tienen ni por escrito ni en sus cabecitas, sólo están enfocados en ganar.

Muchos de estos candidatos y precandidatos se cuelguen del trabajo que han realizado durante años su equipo de trabajo y grupo de líderes que los siguen, los cuáles muchos de ellos se suman a ellos por ofrecimientos de promesas de un trabajo futuro, de un posicionamiento político, de un cambio político y de gobernanza, así sólo fueron convencidos por la verborrea de éstos candidatos; el trabajo de diversos precandidatos y candidatos da bastante que desear, no demuestran nada por ellos mismos, cómo lo mencionamos ni en su colonia los conocen y gran parte de ellos jamás han hecho algo en beneficio de ella o lo realizaron muy esporádico sólo para obtener fotitos.

Son unos verdaderos empresarios del circo y teatro; algunos de ellos fueron secretarios, asesores de políticos de los que ahora hacen pésimas críticas, ¿ya no se acuerdan qué trabajaron de la mano con ellos?, ¿ ya olvidaron que militaron en ésos partidos qué ahora ven deficientes y corrompidos?.

En su publicidad salen pintando banquetas, haciendo grupos para dizque organizar a la sociedad en sectores comerciales, académicos, etc., y ayudarlos; otros pseudo líderes siguen buscando posicionarse con algún candidato, siendo arribadores, oportunistas, qué ponen a sus órdenes sus grupos de seguidores, sus organizaciones sociales, barras y OSC's, las cuáles también carecen de un verdadero trabajo, sólo son usadas para crear circo y teatro electoral, así como para engordar un aparente currículum para ellos y conseguir nombramientos por doquier para poder venderse mejor ante presidentes de partidos y les den una candidatura.

Por todo lo anterior Red de OSC's Morelos té pide que hagas una verdadera concientización al sumarte a un apartido, pre candidato o candidato y de igual forma al momento de dar tú voto en las próximas elecciones; en tus manos está hacer un cambió en la política y forma de gobierno en nuestro estado, ¿ a quién le darás tú voto?, ya sabes bien quiénes son los cirqueros, teatreros y actores, los conoces bien de años atrás o ya observaste a los nuevos que también se venden como falsos mesías,¿ quieres seguir en la situación en la que estamos, en una situación peor o mejorar?, piensa bien a quién le darás la oportunidad de dirigir y administrar en el gobierno.