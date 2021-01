Alex Carrillo ya es BestSeller

El talentoso joven mexicano Alex Carrillo, ha demostrado su gran talento y creatividad a través de la ilustración. Durante la pandemia, ha trabajado mucho en desarrollar y compartir su arte, por lo que en octubre pasado tuvo la inciativa de publicar su primer libro para colorear llamado "Faces" en el que incluye ilustraciones sobre inclusión y moda, su éxito ha sido tan grande, que ya consiguió ser BestSeller en una reconocida plataforma a nivel internacional.

"Es un libro que está inspirado en varias cosas que me gustan, como la moda contemporánea y quise enfocarlo a la diversidad con rostros de distintas partes del mundo, personalidades y atributos físicos diferentes, conviviendo entre sí sin juzgar a nadie. Quise ponerlos conviviendo entre sí y más ahorita que estamos en pandemia, sentí que era algo significativo tener personajes conviviendo con la esperanza de que en algún momento volveremos a abrazarnos todos", expresó Alex Carrillo.

El libro, incluye 50 personajes y está enfocado para todas las edades, tanto para niños como para adultos, pues tiene el objetivo de impulsar la creatividad y despejar a las personas de todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo con tanta mala noticia e invitarlos a tener un momento agradable con uno mismo y la imaginación.

"Faces" es un proyecto creativo que representa a las personas del mundo, por su raza, género y cultura, por que ha conectado rápidamente con los lectores, llevándolo a convertirse en BestSeller en la plataforma Amazon en poco tiempo.

"No me lo esperaba, fue algo realmente sorprendente. Pero ha tenido muy buena aceptación, la gente me escribe en redes sociales que les ha gustado mucho, que era algo que necesitaban y más ahorita, en momentos que vivimos rodeados de tecnología, y que el único entretenimiento es la televisión, la computadora y el celular, entonces un libro para colorear es una gran opción. Y sobre todo, los adultos me han agradecido mucho porque es un libro para colorear, totalmente diferente, porque por lo general son libros sobre mándalas y este les gustó mucho. Me han encantado los comentarios, afortunadamente lo han recibido muy bien".

Cabe destacar que gracias a este libro y a su enorme talento, se le han abierto las puertas en diversos proyectos. Gracias a sus dibujos, lo contactó la escritora Lakia T. Hickman para que la apoyara con las ilustraciones del cuento "ABCs of Self-Confidence: To Help Promote Positive Self-Esteem", un cuento infantil enfocado en niños afroamericanos.

Asimismo, como un sueño hecho realidad, su trabajo forma parte de la muestra virtual de The Walt Disney Family Museum, donde exhibe su ilustración "Unity" que representa la unidad y comunidad entre varias culturas. Esta obra puede verse en www.waltdisney.org

"Es un dibujo que está inspirado y dedicado a una canción de Disney llamada 'It's a small world' y habla de las culturas de diferentes partes del mundo. Fue seleccionado entre miles de artistas, para ser parte del museo de San Francisco en una exposición virtual, y para mi fue la mejor noticia del mundo; yo crecí viendo películas de Disney y la historia de Walt fue una de las razones por las que quise encaminarme al mundo de la animación, entonces es algo increíble".

Sin duda, el 2020 fue un excelente año para Alex, y ya está listo para continuar aprendiendo y emprender más proyectos durante el 2021, además de culminar sus estudios en la carrera de Animación.

"Me gradúo en año y medio, por lo tanto estaré practicando, quiero aprovechar al máximo para seguir creando contenido, practicando dibujo y dirección para animación digital, porque es algo que quiero lograr a larga escala, dirigir una película animada".

Alex siempre tuvo la inquietud de dibujar, desde muy pequeño desarrolló su imaginación y creatividad, hasta que se dio cuenta que realmente podía vivir de esta pasión.

"Lo del dibujo siempre fue parte de mi vida, me gustaba ver películas y series animadas y me encantaba ver cómo se movían los personajes. Hace tres años, abrí mi página de instagram y tenía como 15 seguidores, en ese tiempo salió la película de 'Coco' e hice un dibujo referente en mi cuaderno de la marca Scribe, lo compartí en Instagram y Scribe México compartió mi dibujo, lo que fue un privilegio para mí. Tiempo después, me escribieron para trabajar con ellos en un dibujo de San Valentín, yo estaba más que motivado y ahí me di cuenta que si uno busca oportunidades y trabaja duro, se puede lograr lo que quieres, ahí me di cuenta que podía vivir del arte".

Unity forma parte de la exposición virtual de Disney.

Conéct@te:

Instagram: @alexcarrilo.art