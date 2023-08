El artista plástico Alejandro Vélez Castillo presenta su exposición “Crónica pictórica” en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, en la cual plasma su amor y su perspectiva sobre la cultura mexicana.

El talentoso artista oriundo de Cuernavaca, presenta con gran alegría esta muestra pictórica que es resultado del trabajo que realizó durante la pandemia. La exposición reúne 13 obras de gran formato, llenas de color y muchos elementos mexicanos.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"La exposición es resultado de la pandemia, que me tuvo preso en mi casa y me dediqué a pintar y salió esto de aquí. Muchas de las obras están inspiradas en piezas prehispánicas y de la cultura mexicana, eso me nace del corazón, y no puedo evitar esa tendencia a lo mexicano", expresó Alejandro Vélez Castillo.

Las obras que presenta fueron realizadas en las técnicas de óleo y acrílico sobre tela, y en ellas vemos una variedad de colores y temáticas principalmente basadas en la cultura mexicana, como el Tzompantli, camino al Mictlán, calaveras y diversas figuras prehispánicas.

Durante la inauguración, el artista mencionó que la naturaleza es sabía, generosa y a veces drástica para los artistas, y siempre es fuente de inspiración en todos sus ámbitos de los que hay que aprovechar. Y dedicó su exposición a dos seres queridos muy especiales.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

“Quiero dedicar mi obra a dos seres entrañables, a mi hermano Artemio Juan Vélez Castillo, y a mi estimado amigo y mentor Miguel Ángel Betanzos Castillo, ambos ya habitan en otro plano. Aprovecho para agradecer a nuestra máxima casa de estudios y a este museo dirigido atinadamente por el maestro Wilfrido Ávila García y a todo su personal”.

El artista comentó que es un gran honor exponer una vez más en este importante museo, sobre todo porque aquella obra que se presenta en un recinto importante siempre va a tener un mayor valor artístico y económico.

Sobre el artista

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Alejandro Vélez Castillo es originario de Cuernavaca y estudió artes en el Instituto Regional de las Bellas Artes de Cuernavaca, donde adquirió una sólida formación y dominio técnico con importantes maestros como Rafael Mazón, Guillermo Monroy, Alejo Jacobo y Armando Kramsky.

“Tuve mi formación acá en Cuernavaca, después por circunstancias de la vida me fui a vivir a Estados Unidos, donde retomé la pintura, con la necesidad de defender los valores mexicanos y sacarlos a flote. Ahora llevo ya más de 40 años en esto, muy feliz de dedicarme al arte”.

Asimismo, Alejandro Vélez Castillo detalló que ya trabaja en una nueva exposición, que espera presentar pronto, para compartir su labor con el público en general.

La exposición “Crónica pictórica” estará exhibida hasta el 31 de agosto, visítala de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.