Ale Souto presenta exposición en Casa Tikal

El artista brasileño Alê Souto presenta su exposición “Consumo, consumido, consumado” en el espacio cultural de Casa Tikal, esta muestra habla del sentido que exige el trabajo y el poco tiempo de goce.

En el texto de sala que acompaña a la exposición, el talentoso artista brasileño, expresa que: “En esta serie cuestiona el consumo indiscriminado de objetos, y de cómo esa práctica que es aparentemente sencilla, consume a sus consumidores, en el sentido que exige de ellos más horas de trabajo y menos tiempo de goce y disfrute de sus vidas. El cráneo recibe en su interior fragmentos de cartón que indican formas de uso, lo que de manera metafórica simboliza las condicionantes que recibimos a lo largo de la vida como consumidores. La serie es un vánitas contemporáneo por los materiales, técnicas y temática que ocupa”.

El artista visual, Alê Souto es originario de Río de Janeiro, Brasil, y estudió en la Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV) y en la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) entre 2002 y 2009 bajo la tutela de Anna Bella Geiger, Luiz Ernesto, Chico Cunha, David Cury y Franz Manata.

A lo largo de su carrera, se ha caracterizado por ser un artista conceptual que trabaja con pintura, collage e instalación. Su principal influencia es el movimiento neo-concreto que tuvo como objetivo llevar el arte a la vida cotidiana y hacer que sea un medio para la exploración de los sentidos y las experiencias.

Generalmente trabaja con la idea del paisaje urbano como uno de sus conceptos principales, la forma en la que lo transitamos como individuos y la forma en que esto construye el plano con el que experimentamos la ciudad. Utiliza cartón y objetos cotidianos de la sociedad del consumo para redefinir con un enfoque poético y lúdico que invita a una mayor reflexión personal.

Cortesía | Alê Souto

Cortesía | Alê Souto

Su obra se encuentra en colecciones como la del Museo de Arte Moderno (Río de Janeiro, Brasil), el Museo Fernando García Ponce-MACAY (Yucatán, México), el Centro Médico ABC (Ciudad de México, México), entre otras colecciones particulares e institucionales.

Principalmente ha expuesto en Río de Janeiro, Sao Paolo, Ciudad de México, Puebla, Nueva York, Mérida, Bogotá, Guatemala, Los Angeles y Colonia, Alemania.

Visita la exposición durante este mes en Casa Tikal.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube