Adriana Puente presenta su exposición "Micropaisaje" en La Bigotona

La artista Adriana Puente inauguró su exposición “Micropaisaje” en la galería artística del espacio cultural La Bigotona, ubicado en la Plaza Moctezuma en el Centro de Cuernavaca. Con esta muestra, la artista regresa a la Ciudad de la Eterna Primavera, después de radicar en Playa del Carmen para retomar su carrera en el arte.



➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS

"Regresé a Cuernavaca hace siete meses, y al llegar comencé a buscar espacios para ver donde podía hacer presencia como pintora nuevamente. Busqué a José Miguel Rueda, y él me presentó a Antonio Romero e inmediatamente me apoyaron para realizar la presentación de mi trabajo", expresó Adriana Puente.

En la exposición “Micropaisaje” Adriana presenta alrededor de 40 obras en pequeño formato sin enmarcar. / Cortesía | Adriana Puente

Asimismo, la artista menciona que fue desde noviembre de 2022 cuando comenzaron a organizar todo, Antonio vio su obra y así realizaron la selección.

"Vimos qué se podía recuperar porque en realidad no tenía mucho material, y justo al ver mi trabajo, comencé a reconocerme, pues tenía ya un gran tiempo de no producir, por diversas circunstancias, pero ya estoy de regreso".

En la exposición “Micropaisaje” Adriana presenta alrededor de 40 obras en pequeño formato sin enmarcar. Son alrededor de tres o cuatro series en tinta china y plumones, y con lo que tenía en el momento, de acuerdo a sus recursos, comenzó a crear.

Con una trayectoria de más de 20 años, Adriana ha enfocado su trabajo de pintura en técnicas como acuarela, acrílico, tinta y óleo. / Cortesía | Adriana Puente

"Me gusta mucho la abstracción, ya que deja más qué pensar, me gusta la insinuación y dejar a la imaginación de las personas, al momento de contemplar las obras".

Es así como en esta exposición, Adriana Puente se atreve a mostrar algo sin dar más información, es decir, es la percepción de algo invisible, pues se deja llevar por su percepción intuitiva.

"Generalmente, los elementos que manejo son primarios, puedo ir al macro y micro cosmos, y siempre me gusta plasmar partes que existen en cosas vivas y muertas, como en los metales, las piedras, vegetales, paisajes, entre otros elementos".

Adriana Puente, estudio Diseño de Interiores, pero durante la carrera tuvo una maestra en Historia del Arte y realmente le empezó a gustar mucho. / Cortesía | Adriana Puente

Adriana Puente, estudio Diseño de Interiores, pero durante la carrera tuvo una maestra en Historia del Arte y realmente le empezó a gustar mucho.

"Me fascinaba y pensaba estudiar después Arquitectura, algo que no pasó. Tiempo después trabajé en una galería en la Ciudad de México, y fue algo que me gustó mucho, entonces pensé que no quería estar vendiendo sino creando".

Aunque ya tenía una base sobre el dibujo y algunas técnicas de arte, con el tiempo, buscó más talleres para prepararse profesionalmente.

Con una trayectoria de más de 20 años, Adriana ha enfocado su trabajo de pintura en técnicas como acuarela, acrílico, tinta y óleo, y combinarlas porque enriquecen su obra. Además, como artista lo que le inspira principalmente son la vida y la naturaleza, ya que considera que son la máxima expresión de la belleza y lo más increíble que hay.

Durante su trayectoria ha expuesto en Cuernavaca, Acapulco, Puebla y Ciudad de México. Y sin duda, regresar a Cuernavaca, es volver al lugar que ama, que la ha acogido muy bien y donde ha hecho gran parte de su vida.

La exposición “Micropaisaje” permanecerá hasta mediados de mayo, visítala de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas y domingo de 12:00 a 18:00 horas. Las obras están a la venta.

Conéct@te:

Instagram: @puente6780





Únete a nuestro canal de YouTube