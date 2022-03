8M | Yuliana Neri, el arte desde la perspectiva feminista 

Yuliana Neri Arriaga conoció el arte desde muy pequeña. Originaria de la Ciudad de México, es una artista multidisciplinaria con una amplia trayectoria en Morelos.

Estudió la licenciatura en Artes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y su carrera artística suma ya una década. Se ha desempeñado, principalmente, en las disciplinas de la danza, la música y la pintura.

“Mis hermanas y yo siempre hemos estado involucradas en las artes; desde que tengo uso de razón recuerdo que mi papá nos inculcaba esto; sabía que quería el arte en mi vida, pero no sabía qué elegir, bailar, cantar, dibujar, porque todo me gustaba. Ya en la edad adolescente empecé a decidir que lo que quería era el movimiento, no sólo el corporal, sino el social y emocional, y elegí la performance y todas sus unificaciones”, recuerda Yuliana.

A lo largo de su trayectoria, ha sido productora y directora de ANIMAL Performance e hiperrealismo, proyecto con la que fue premiada con la beca del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico de Morelos (PECDA) 2015-2016; asimismo, fue directora y estuvo a cargo de la producción general de “ENCUENTROS – 1era Temporada de Danza Butoh / Performance – Cuernavaca Morelos 2018”. Directora e intérprete en “Música de la vida, Daza de la Muerte”. Directora de la Danza/Performance MISTERIOS “Desde los Sueños Retumban”, tradición de Día de Muertos y ofrenda Performance-animalista YOLCATL (2008 al 2017).

Desarrolla de forma conjunta proyectos como actriz, performancera y músico, entre los que se pueden destacar: Yolcameh “Extirpación de idolatrías” (Música), “Amarillo”, “Alatriste” (cortometrajes) y “Las alas abiertas de una bruja vulva” (Performance literario). Ha sido productora/directora de “Gestual” y “Come” (Performances Art), YOLCA “Sonidos antiespecistas” (Música).

Ha sido cantante y música en agrupaciones de metal y rock pesado, géneros que a lo largo de la historia han sido representados principalmente por hombres, algo con lo que ella ha tenido que lidiar.

“Ha sido bastante difícil; cuando estaba más metida en la música tuve que lidiar con opiniones bastante bárbaras de masculinos diciendo ‘¿a poco sí tocas?’; era como que casi te metían en un examen para comprobar que tienes talento y eso daba mucho coraje. El camino ha sido bastante difícil, pero los resultados han demostrado que tienes que romper cada paradigma y ser la persona que puede desarrollar todo tipo de actividades. Porque el rock y el metal también es de mujer y tiene un sentido social con mensajes directos, decir basta al sexismo y estas cosas que nos han contrariado históricamente”.

A través de su trabajo, Yuliana Neri Arriaga busca dejar un mensaje social siempre, y en especial aborda sus trabajos artísticos desde la perspectiva feminista y antiespecista, incluso combinando ambas temáticas para levantar la voz por las minorías.

“La relación del especismo con el feminismo tiene un enlace superfuerte porque dentro de esta esfera de los animales también existe la discriminación y más a las hembras, por ser vacas, cerdas, gallinas y son violentadas y mutiladas por el ser humano. En este caso debemos de fijarnos en algo grave porque se les violenta de manera terrible, para sacarles la leche, consumir su carne y son separadas de sus crías. Y sacar los temas en el arte ha sido bastante difícil porque la gente se incomoda mucho cuando una habla de esto, pero también es lo que busco, para que haya una reflexión, con preguntas sobre lo que comen y sus actos ante estas falacias mercantiles de la carne; quiero dejar un golpe de conciencia”.

En los últimos años se ha enfocado en la Danza Butoh, que en los últimos años ha tenido mayor auge en Morelos, siendo ella una de las mayores exponentes e impulsoras de esta técnica.

A lo largo de su carrera ha buscado compartir sus conocimientos y experiencias con otras personas, impartiendo talleres y cursos a niños, niñas, jóvenes y adultos. Actualmente trabaja con niños y niñas de cinco a 10 años en el proyecto Hilos de Pitenzin.

“Abrí los talleres de Danza Butoh con las ganas de compartir y afortunadamente ha habido mucha gente. Ahora, inspirada en el movimiento de las emociones, empecé a trabajar con el proyecto los Hilos de Pitenzin, que a partir de hilos conductores y movimiento buscamos bailar todo tipo de danzas en el mundo. Durante casi cinco meses hemos estado trabajando canciones del mundo y al final del mes grabamos como una muestra virtual”.

Haciendo hincapié en los niños y niñas, Yuliana menciona la importancia de educarlos artísticamente desde temprana edad, y sobre todo dejarlos elegir libremente las cosas que desean realizar.

“Debemos terminar con esas limitantes, que al niño para jugar fútbol y a las niñas para la danza, hay que abrirles ese otro panorama, que lo importante es que lo que quiera hacer se le pueda apoyar. Mostrarles la empatía y el respeto con otras formas de expresión y eso ayuda a que desde pequeño tengas esas nociones”.

Yuliana lleva siempre la bandera feminista, apoyando los movimientos sociales desde su trinchera, por lo que ha unido fuerzas a otras talentosas mujeres artistas y activistas para crear diversos proyectos que han tenido mucho impacto social.

Su proyecto más reciente es la colectiva Las Raíces, junto a Cloe Varagnolo y Ela Alpi, que en conjunto unifican saberes y desarrollos artísticos integrales en Morelos como el espacio común de creación a través del video, la danza y la música.

Sin duda, el trabajo artístico de Yuliana Neri Arriaga está lleno de empatía, sororidad y de lucha interseccional a favor de la rebelión, la alegría y el arte que está en contra de la exclusión y el maltrato a todo ser vivo.

