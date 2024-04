Recorre los misterios del Universo desde el Museo de Historia Natural de la CDMX

¿De dónde venimos y a dónde vamos? La respuesta está en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicado a 10 minutos caminando de la estación del metro Constituyentes de la línea 7 del Metro de la Ciudad de México.

Rodeado de áreas verdes -ideales para hacer un pícnic en pareja o en familia-, el museo está integrado por dos complejos con cinco bóvedas, en donde de manera didáctica, tecnológica y entretenida podrás conocer la historia de nuestro universo y la evolución de la vida en el planeta Tierra.

¿Quién descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol?, ¿Quién descubrió que la Tierra es el tercer planeta del sistema solar?, esas preguntas las responde este gran espacio de historia y ciencia que en pocos pasos muestra la evolución de lo que vemos y en donde vivimos.

El museo cuenta con un ejemplar de perezoso gigante. Foto: Jonathan Padilla / El Sol de México

Las salas del museo

La bóveda “Universo” expone las etapas del origen del universo, desde el Big Bang hasta cómo se fueron desarrollando las estrellas, las galaxias y los planetas.

Literalmente la tierra no es lo que parece, sabemos tan poco de ella que luego de recorrer este museo no te quedarán dudas de que lo que vemos en el cielo no es lo único que podemos observar y que no somos los únicos en el universo.

Por su parte, “El origen de la vida” nos cuenta cuáles fueron los componentes químicos que tuvieron influencia en la primera señal de vida que se desarrolló en el planeta, las bacterias, por ejemplo.

En la sala “La evolución de la vida” podrás encontrar los animales que a lo largo de los años han tomado la forma que hoy conocemos como son los reptiles; anfibios; crustáceos, aves, entre otras especies. Incluso tienen un ejemplar de perezoso gigante, esta especie llegó a medir hasta 6 metros de altura y pesaban hasta 5 toneladas.

Te recomendamos: Por primera vez se ilumina el Zócalo en Primavera

Podrás conocer la historia de nuestro universo y la evolución de la vida en el planeta Tierra. Foto: Jonathan Padilla / El Sol de México

En el espacio “Diversidad biológica verde” podemos conocer cómo es la geografía del territorio donde vivimos, cómo se integran las áreas verdes y por qué existen las zonas desérticas y el tipo de clima que hay en México.

La bóveda “México megadiverso” muestra la diversidad de animales, especies que habitan y habitaron en nuestro planeta, desde dinosaurios hasta los osos, leones y serpientes que hoy en día conocemos y que viven en nuestro planeta. Los animales esconden secretos tan brillantes que son difíciles de creer, y para eso existe en este museo un salón de clases en donde se explicará el modo de vivir de animales acuáticos, terrestres y otras especies con el fin de desmentir dichos populares.

Simplemente con la tecnología, en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental converge la historia y nuestra evolución para que niños y grandes vivan una experiencia única y sin aburrimientos sobre el origen del universo y la vida en nuestro planeta Tierra.

No te pierdas: Si pasas Semana Santa en CDMX, hay 5 exposiciones que puedes visitar

Las áreas verdes que rodean el recinto son ideales para un pícnic en pareja o en familia. Foto: Jonathan Padilla / El Sol de México

Horarios

El museo está abierto de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, y el costo de la entrada es de 34 pesos adultos y 16 pesos niños y estudiantes; además, si gustas una explicación más detallada y divertida puedes solicitar un recorrido guiado por solo 13 pesos más.

En sus alrededores hay puestos de comida y botanas por si el hambre se hace presente y no ibas preparado para un día de campo en la segunda sección de Chapultepec.

Ubicación

La dirección es: Av. de los Compositores s/n, Col. Bosque de Chapultepec segunda sección, CP. 11800, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.