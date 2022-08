José Pablo Minor y Alfredo Gatica disfrutan de una noche al estilo jamaiquino

Dicen que la gastronomía es la puerta al mundo, a través de ella podemos conocer la cultura e historia de algún país, y muchas veces eso sucede sin la necesidad de movernos de nuestro lugar de residencia.

En ese sentido, y con el fin de ofrecer una verdadera experiencia culinaria, se inauguró la Embajada Appleton Estate en Polanco, un espacio que se encuentra ubicado en la terraza de El Cenador, donde la cultura jamaiquina y mexicana unen sus raíces para ofrecer a cada uno de sus visitantes una experiencia llena de diversión y sabor y que permanecerá abierto hasta el próximo 16 de diciembre.

“Este proyecto comenzó con la idea de poder acercar al mercado mexicano a nuestros orígenes jamaiquinos y extender el conocimiento alrededor de la cultura del ron, uno de los iconos del la isla”, comentó Carolina Aguilar, group marketing manager de Grupo Campari.

A la apertura asistieron invitados especiales como los actores José Pablo Minor y Alfredo Gatica, quienes estaban muy emocionados por transportarse a la paradisiaca isla caribeña, tanto que hasta su dress code fue muy veraniego.

Minor optó por un look over size de lino en color negro y sandalias, mientras que Gatica lució su larga cabellera suelta y un look más casual-formal, con camisa arremangada y jeans negros.

Para crear una experiencia única, se contó con el apoyo de la Embajada de Jamaica en México para curar una serie de actividades culturales y de entretenimiento alineadas a la tradición de este país, mismas que también estarán abiertas al público en general, entre las que destacan catas dirigidas, clases de mixología, noches de reggae, hasta la aparición de DJs invitados.

Alfredo Gatica, Francisco Pizaña y José Pablo Minor. Foto: Adrián Vázquez Chef Oswaldo Oliva. Foto: Adrián Vázquez Andrea Sangermán. Foto: Adrián Vázquez Carolina Aguilar y Víctor Martínez. Foto: Adrián Vázquez Fernanda Espíndola, Josephine Wit y Claudia Espíndola. Foto: Adrián Vázquez Frank Briseño y Daría Barbun. Foto: Adrián Vázquez Mariana Madero y Tania Navarro. Foto: Adrián Vázquez Invitados como Graciela Ocampo y Yam Acevedo asistieron al evento. Foto: Adrián Vázquez Jorge Obregón y José Juan Andrade. Foto: Adrián Vázquez Mario Niebla, Roberto Gutiérrez y Dora Huerta. Foto: Adrián Vázquez Alejandro Hevia, Viridiana Saldívar, Gonzalo de la Fuente y Kat Santamaría. Foto: Adrián Vázquez

Durante la cena se degustó de un menú especial creado por el chef Oswaldo Oliva, además de algunas de las etiquetas insignia del ron jamaiquino, y como parte de una experiencia musical, se contó con la presencia de un grupo de reggae quien entonó temas icónicos como I'm still in love with you, A lalala long, entre otros.