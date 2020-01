[Video] "Escuchen la verdad de mi boca", el príncipe Harry habla por primera vez tras renunciar a la realeza

El príncipe Harry expresó su "gran tristeza" por la forma en que él y su esposa Meghan renunciaron a sus títulos nobiliarios como parte de su acuerdo de separación de la familia real británica, en un video publicado en Instagram.

"Me produce gran tristeza que se haya convertido en esto", expresó. "Nuestra esperanza era seguir sirviendo a la reina, a la comunidad y a mis asociaciones militares, pero sin financiamiento público. Lamentablemente, eso no es posible", expresó.

Realeza Te explicamos la crisis que se vive en Buckingham

"Antes de comenzar, debo decir que solo puedo imaginar lo que puede haber escuchado o leído en las últimas semanas, así que quiero que escuchen la verdad de mí boca tanto como pueda compartir, no como príncipe o duque, sino como Harry", afirmó.

El acuerdo alcanzado para sellar la separación de la familia real despojó a Harry y Meghan de fondos públicos, y les exigió que reembolsaran 2.4 millones de libras (unos 3.1 millones de dólares) utilizados en la renovación del complejo donde viven, cerca del castillo de Windsor.

Harry también se vio obligado a renunciar a sus grados militares y condecoraciones conseguidas con dos misiones en Afganistán con el ejército británico.

En el video divulgado en la noche del domingo, puede verse a Harry explicando a interlocutores lo ocurrido en al proceso de separación de la familia real, y afirma que posee un "enorme respeto" por la reina Isabel II.

Ha sido un privilegio estar a su servicio, y continuaremos haciéndolo

"Siempre tuve un enorme respeto por mi abuela, mi comandante en jefe, y estoy increíblemente agradecido a ella y al resto de mi familia, por al apoyo que nos han dado a Meghan y a mí en los últimos meses", dijo.

El príncipe dijo que Gran Bretaña es su hogar, "eso nunca cambiará", pero afirmó que “no tuvo otra opción” que renunciar a la realeza.

Harry hizo estas declaraciones, las primeras desde que se conoció la decisión tomada junto a su esposa Meghan Markle, durante una cena de caridad en el famoso restaurante The Ivy, en el barrio de Chelsea.

"Una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados. Teníamos esperanzas y estábamos aquí para servir. Por esas razones me da una gran tristeza que haya llegado a esto. La decisión que tomé junto a mi esposa no fue algo que tomé a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones (...) No siempre lo he hecho bien, pero en lo que respecta a esto, realmente no había otra opción", se sinceró el príncipe.

Ver esta publicación en Instagram at tonight’s dinner for supporters of Sentebale in London Video © SussexRoyal Una publicación compartida de The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) el 19 Ene, 2020 a las 2:00 PST

Harry también sugirió ciertas incertidumbres ante el inicio de una nueva vida lejos de las obligaciones reales. El príncipe y Meghan pasarán inicialmente un tiempo en Canadá, antes de decidir si se instalan en Estados Unidos o en otro país.

Harry expresó que espera poder tener una "vida más pacífica" junto a su esposa y su hijo. El príncipe compartió que Archie, que está en Canadá con su madre, recientemente vio nieve por primera vez y quedó deslumbrado.

"Gracias por darme el coraje de dar este nuevo paso", dijo.