Miguel Oliván, su vida en el arte

El pintor morelense Miguel Oliván cuenta con una gran trayectoria artística, desarrollándose en diferentes técnicas pictóricas, como muralista y maestro de artes plásticas. Este sábado 7 de marzo, participará en la exposición colectiva Exhibición pictórica basada en la obra poética ‘Ecos’ que se realizará en la Casa de la Cultura Jurídica Cuernavaca a las 11:00 horas.

En la exposición participamos varios pintores y alumnos del Centro Morelense de las Artes (CMA). La muestra está basada en el libro de poemas Ecos de Griselda Sáenz, la intención es representar los poemas de este libro que aborda varios temas, en mi caso elegí los poemas que hablan sobre los Raramuris y del desnudo, expresó Miguel Oliván.

El artista, originario de Quebrantadero en Axochiapan, Morelos, radicado desde los 5 años de edad en Cuernavaca, tuvo la inquietud de dedicarse al arte, cuando cursaba la secundaria, tomando el taller de artes pláticas con el maestro Alpizar.

Hubo varios cambios en mi vida, y fue hasta que participé en el mural de la biblioteca del parque Alameda con el maestro Roberto Rodríguez, cuando me dediqué de lleno a pintar. A partir de esa fecha he vivido del arte, en este camino tuve la oportunidad de conocer a diferentes pintores y eso fue algo que me ayudó a madurar mucho y desarrollarme como pintor.

El artista cuenta con una gran trayectoria como pintor. Junto a sus alumnos Salvador Jaime Sánchez, Belén Rojas García, Agustín Rodríguez, Belinda Sánchez e Isela Rojas. Durante 22 años ha impartido cursos y talleres de pintura. El artista suele plasmar diversas temáticas en sus obras.

A lo largo de su carrera ha participado en la realización de ocho murales en el estado de Morelos. Uno de ellos está en el antiguo Hotel Barceló, conocido actualmente como Hotel Continental, ubicado en uno de los pasillos principales. Además ha participado en exposiciones colectivas en la Torre Universitaria de la UAEM, el Centro Cultural Jardín Borda y Hostería Las Quintas en Cuernavaca, y en los estados de Veracruz, Guerrero y Ciudad de México.

Para crear su obra, el artista menciona que no maneja una temática en especial, ya que suele abordar diversos temas, para desarrollar una variedad de piezas de acuerdo con las ideas y sentimientos que desea plasmar al momento.

Es importante abrirse a muchos temas, pues lo que realmente importa es cómo lo vas a desarrollar. Generalmente, suelo basarme en lo que estoy viviendo y es así como de van dando los diversos temas.

Además de realizar su trabajo artístico, Miguel Oliván tiene alrededor de 22 años impartiendo talleres y clases de pintura, compartiendo así sus conocimientos y compartiendo su experiencia.