Ciprianodonte cierra ciclo de jazz Charles Mingus

Para cerrar el ciclo de jazz Charles Mingus en Morelos, la destacada agrupación Ciprianodonte brindó un concierto llamado “Solsticio para Mingus” en el Teatro Ocampo, donde el público se dio cita para disfrutar de una gran noche musical dedicada al talentoso jazzista norteamericano.

Previo a iniciar el concierto, Francisco López, director general de Música y Festivales, comentó que este importante ciclo de jazz, tiene el objetivo de rescatar la memoria del músico de jazz Charles Mingus, quien viviera los últimos días de su vida en una casona ubicada en la segunda privada de Humboltd, en el centro de la capital morelense.

Edgar Nequiz Quinteto / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

La velada comenzó con la presentación especial de Edgar Nequiz Quinteto, proyecto liderado por el guitarrista Edgar Nequiz, quien está acompañado por los talentosos músicos Mauricio Barajas (piano); Luis Arcadio (saxofón); Iván Cisneros (batería) y Juan Manuel Flores (bajo).

Edgar Nequiz y Cipriano Izquierdo / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

La agrupación deleitó a los presentes con la interpretación de los temas de sus dos materiales discográficos llamados “El equilibrista” y “Nómada”; de los cuales destacan las canciones “Ixca”, “Sexto sentido”, “Ehecatl” y “Nómada”.

César Guerra, Angelina García y Celia Hernández / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Posteriormente, llegó el momento estelar de la noche, con la presentación de la agrupación Ciprianodonte, liderada por el músico Cipriano Izquierdo, quien en este proyecto está acompañado por Keiko Nikura (piano); Omar Vázquez (bajo); Azucena Méndez (voz) y David Caspeta (batería); teniendo como invitados especiales a Elías y Odiseo Reyes en las voces.

Janeth Zamora y Axel Pozos / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Cabe destacar que Cipriano Izquierdo es un músico con más de 40 años de trayectoria, influenciado por los sonidos afrolatinos y el jazz, considera un referente dentro de la escena musical independiente en México.

Francisco López fue el encargado de presentar a las agrupaciones

Además de interpretar temas de su repertorio, como “Mingus en Cuernavaca” de Cipriano Izquierrdo; Ciprianodonte interpretó una serie de piezas de Charles Mingus como “Better get hit in your soul”, “Pitecantropus erectus” y “Fables of faubus”, entre otras.

Ángeles González / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Los músicos cautivaron al público con su talento / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca