Y que empiezan los contagios por Covid en las escuelas

El compromiso de las maestras y los maestros de cumplir con su vocación de educar a las niñas, los niños y jóvenes quedó demostrado este pasado lunes 30 de agosto al iniciar el ciclo escolar 2021 – 2022, aún con la falta de apoyo por parte de las autoridades educativas, regresaron a las clases presenciales.

En Baja California Sur y Sinaloa no se cumplió el adagio del presidente de que “llueve, truene o relampaguee” se regresaría a clases presenciales, pero el huracán “Nora” causó destrozos en esas entidades, la naturaleza no conoce de política.

Pero como se había pronosticado, la asistencia de los alumnos fue menos de la mitad de la matrícula, esto, por el temor de los padres de familia a exponer a sus hijos a contagiarse por Covid, a pesar del gran esfuerzo que cada escuela establecieron el protocolo de sanidad respectivo, decidiendo tomar sus clases de forma no presencial y esperar a que la tercera ola de contagios disminuyan y el semáforo epidemiológico esté es color verde.

En el discurso se habla de establecer la educación híbrida, pero no es tan fácil establecer esta modalidad ya que, por una parte, los docentes no han sido capacitados en el manejo de esta modalidad y los alumnos y padres de familia, sobre todo en los niveles de preescolar y primaria no dominan el manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, amén de la falta de equipo tecnológico. No existe un porcentaje del tiempo que debe ser presencial y otro que debe ser a distancia; son las necesidades del aprendizaje las que determinan cuando es necesario verse en persona y cuando podría ser mejor a distancia.

En la Benemérita Escuela Secundaria Antonio Caso de Cuautla Morelos, una alumna dio positivo a Covid y hay sospechas de otros más, por lo que quedan suspendidas las clases presenciales durante tres semanas, hay que precisar que este plantel urbano cuenta con los servicios sanitarios mínimos necesarios y la aplicación de los protocolos de salud y aun así no se puede garantizar que los alumnos puedan contagiarse.

Una gran parte de las 1,800 escuelas públicas en Morelos no cuentan con los servicios de agua potable, sanitarios funcionales y aulas con ventilación para evitar la concentración de CO2 que puede ser indicador de riesgo de contagio de Covid-19, por lo que es muy probable que se presenten una gran cantidad de contagios entre los alumnos y también a los docentes.

La enfermedad Covid-19 tiene tres fases: infección temprana, fase pulmonar e hiperinflamación, por lo que es importante tomar esta información para evitar poner en riesgo a los alumnos, ya que ellos no se encuentran vacunados y las consecuencias pueden ser muy graves, es por eso que es muy factible regresar a las clases a distancia, en línea o virtual.

Pero las autoridades educativas y el SNTE insisten en que se debe de regresar a las clases presenciales, diciendo que será seguro, coordinado y voluntario, pero en la realidad no es así, pero tienen que acatar las indicaciones presidenciales, algo que puede ser contraproducente si se desata una nueva ola de contagios en las niñas, niños y jóvenes por el regreso apresurado a las clases presenciales.

Recordar que la tasa de mortalidad en niños y jóvenes es de casi el 10%, según el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) con datos de la Secretaría de Salud.

Difícil el panorama para los estudiantes y docentes en este mes patrio.

Ánimo maestras y maestros.