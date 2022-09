La problemática laboral de los docentes de la educación media superior

La implementación del nuevo marco curricular de la educación media superior (NMCCEMS) no podrá realizarse si sigue la grave problemática laboral de los docentes que ingresaron a laborar desde el año 2016 con la anterior reforma educativa y los de ingreso del 2019 a la fecha, y que las direcciones generales no han resuelto, argumentando que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público no las ha liberado.

Lo cierto es que la inconformidad sigue creciendo a tal grado que muchos planteles están trabajando bajo protesta y no se descarta un paro nacional, donde sería de gran importancia que los maestros que ya cuentan con base apoyen a los de nuevo ingreso y aprovechar que este gobierno de la cuatroté en verdad revalorice la función magisterial, ejemplo de ello es que durante estos últimos cuatro años la promoción por incentivos ha sido nula, así como la compactación, incremento de horas y recategorización.

Pero, con la implementación del NMMCEMS, los docentes tendrán mayores responsabilidades en la impartición de las asignaturas, además del cambio de estrategia didáctica, y sobre todo la evaluación de sus alumnos, ya que tendrá que realizar una evaluación y retroalimentación constante e individual, que al final del semestre tendrá que emitir una hoja de recomendaciones del resultado de la evaluación para cada alumno, el cual tendrá que entregar al padre o madre de familia y al docente del semestre subsecuente.

Este cambio de modelo educativa significa que el docente tendrá que adecuar su modo de enseñanza, su forma de evaluación, su capacitación y su interacción con las otras asignaturas del currículo fundamental y ampliado, a través de etas de aprendizajes y los aprendizajes en trayectoria, todo esto es una novedad para el docente de educación media superior.

En el año 2008, cuando se implementó la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) con el fin de mejorar el logro educativo hubo resistencias por parte de los docentes y aunque estableció las competencias docentes buscando integración, identidad y mejora de la calidad educativa, estás no se llevaron a cabo en el quinto nivel de concreción, el cual se lleva a cabo dentro del aula y muchos docentes siguieron impartiendo su asignatura de la misma manera, ahora con este nuevo modelo y sin revalorización al docente, se espera que también existan resistencias.

La puesta en marcha de este nuevo modelo traerá como consecuencia una encrucijada para los docentes con edad y años de servicios, el adecuarse a la nueva forma de enseñar y la jubilación, pero con la falta de certeza de pago de sus prestaciones en tiempo (existen muchos casos de docentes que se jubilaron que aún no les han pagado).

Es de puntualizar que este gobierno no le apuesta a la educación, ya que a disminuido o eliminado programas educativos, por eso es importante que se exija mayor presupuesto para este sector, y que no nada más son sus obras faraónicas, si no la inversión en el futuro de la juventud mexicana.

Será importante la reacción de las maestras y maestros ante este nuevo escenario, mayor exigencia y menor reconocimiento a su noble labor en favor de la educación media superior.

Ánimo