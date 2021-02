Un pozole bien chipocludo

Encontré el anuncio en Face porque andaba buscando un lugar con área de juegos o mínimo que tuviera más espacio para llevar a mi chamaco, pero no se los voy a recomendar por espacioso, sino porque realmente me pareció que el pozole está bien rico y el lugar a gusto.

Se trata de Porfilio's que por cierto luego descubrí que tiene una sucursal en Lomas de Jiutepec, pero que yo visité en Ocotepec, en la calle H. Preciado a unos 50 metros de salir a Vicente Guerrero.

Desde que llegué -en viernes- me conquistó el anuncio que prometía los pozoles al 2x1 en cualquiera de sus variedades, además del estacionamiento propio y que sus instalaciones están seminuevas y muy amplias.

Pero al probar ese caldo de maíz tan mexicano y con el sazón que andaba buscando me prometí que iba a regresar tan pronto se pudiera.

Acompañando el de talla mediana pedí unos taquitos dorados de papa, preparados con su lechuga, crema, queso y una salsita verde mandada hacer y que estaba al puro centavo. Por cierto que los dorados estaban bañados también en un caldito de frijol que les añadía un toque más que delicioso.

Lo preparé como se debe: mucho limón, mucha cebolla, al menos medio aguacate, una pizca de sal y con rebanadas delgadas de rábanos que le agregan un tono crujiente, que a muchos no les gusta pero que a mí definitivamente se me hace imprescindible.

Y lo devoré con calma porque todos sabemos que el pozole cae de peso, sobre todo cuando lo acompañas con dos órdenes de tacos, o en su caso tostadas, que no probé porque me faltó panza, pero que se veían buenísimas, atiborradas de lechuga y con un volcán -por ejemplo- de tinga que vi pasar frente a mis ojos, pero que ya no pedí para no caer en la gula.

Por si no fuera suficiente, el trato fue muy amable y me informaron que otra de las especialidades de la casa y que se incluye dentro de sus promociones, son las enchiladas, de las que hacen en variedades importantes y de las que me juraron, una vez que las probará, no iba a poder dejar de buscarlas.

Así que aquí estoy de nuevo, saboreándome el pozole y pensando que para regresar a Porfilio's, sólo hace falta ponerle ese nombre en Maps y estaré ahí en unos minutos, frente a un plato de elixir ya sea blanco, verde o rojo, aunque no sea septiembre.