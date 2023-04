Hablemos de moras

La inteligencia artificial (IA) ya está teniendo un impacto significativo en el mercado laboral y es probable que continúe remodelándolo en el futuro. Aquí hay algunas formas en que la IA está afectando el mercado laboral:

Automatización: la automatización impulsada por IA ya se está haciendo cargo de muchas tareas rutinarias y repetitivas, como la entrada, el procesamiento y el análisis de datos. Esto podría conducir a la pérdida de puestos de trabajo en ciertos sectores, como la fabricación, el comercio minorista y las finanzas.

Aumento: la IA también se puede utilizar para aumentar las capacidades humanas, como mejorar la toma de decisiones, aumentar la productividad y mejorar la creatividad. Esto podría generar nuevas oportunidades laborales en áreas como la atención médica, la educación y las industrias creativas.

Recualificación: con el auge de la automatización, es posible que muchos trabajadores necesiten volver a capacitarse o mejorar para seguir siendo relevantes en el mercado laboral. Esto podría crear nuevas oportunidades para los proveedores de capacitación y educación, así como la necesidad de que los trabajadores se adapten y aprendan nuevas habilidades.

Creación de nuevos puestos de trabajo: también es probable que la IA cree nuevas oportunidades de trabajo en campos como la ciencia de datos, el aprendizaje automático y el desarrollo de IA. Estos trabajos requerirán trabajadores altamente calificados con conocimientos y experiencia especializados.

Cambios en la cultura laboral: la IA también podría generar cambios en la cultura laboral, como un mayor trabajo remoto y horarios más flexibles. Esto podría tener implicaciones en la forma en que las empresas contratan y administran su fuerza laboral.

En general, el impacto de la IA en el mercado laboral es complejo y multifacético y probablemente seguirá evolucionando a medida que la tecnología avance y se generalice. Sin embargo, está claro que la IA desempeñará un papel importante en la configuración del futuro del trabajo.

Y la política no escapará de esta nueva configuración. Como ejemplo les dejo el texto anterior que fue generado, precisamente, con IA. Normalmente escribir esta columna me lleva dos horas por el tiempo que le dedico a la investigación y confirmación de la información, al proceso de redacción y a la revisión de estilo. Con el uso de la plataforma ChatGPT me llevó menos de un minuto.

La información vertida es pertinente por ser un tema importante que amerita difusión, es correcta por provenir de múltiples fuentes que el sistema consensa y es actual por ser generada en el momento, así que ustedes, como lectores, obtendrán lo que buscan al leerme. Pero algo estaría mal si yo no fuera honesta y pretendiera ser la autora.

Todos conocemos aspirantes a puestos de elección popular que nos agobian con espectaculares, cancioncitas y publicidad en redes sociales buscando atenuar el rechazo que producen. Me pregunto cuántos de ellos o ellas, porque aquí no hay limitación de género, quienes actualmente escriben columnas e inclusive libros por encargo no comenzarán a aprovechar esta tecnología con el fin de generar adeptos en el círculo de lectores de prensa escrita, más crítico y reflexivo.

En la política mexicana tradicional el fin justifica los medios y la honestidad no es precisamente uno de sus referentes morales. Cito a Gonzalo N. Santos, un poderoso político de hace cien años: la moral es un árbol que da moras.

Si queremos retomar el rumbo como sociedad será imperativo reconvertir la política para adaptarla a los tiempos actuales con todo y su potencial tecnológico o, mejor todavía, integrar una nueva clase política con una moral menos florida.

