Nace el Colectivo Amplio Morelos

José Juan Conejo Pichardo

Se dieron cita este lunes 27 del mes en curso, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, líderes de barrios, colonias y de comunidades, en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, con el objetivo de dar a conocer a medios de comunicación y a la sociedad la creación del Colectivo Amplio Morelos (CAM), el cual tiene por objetivo dar una luz de esperanza a la sociedad morelense con la participación de sus 22 integrantes conformados por unos 15 sindicatos aproximadamente, más líderes de la sociedad civil organizada.

Los colectivos sociales de este tipo desempeñan ante la sociedad un papel crucial en las políticas públicas al representar diversos intereses y comunidades, ofreciendo conocimientos especializados y actuando como contraparte vigilante para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones gubernamentales. Su contribución es fundamental para abordar problemas sociales, impulsar cambios positivos y complementar las acciones del gobierno en áreas como la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos y ello no significa tener que llevar una línea política partidista, de algún candidato o funcionario público, como es el caso del Colectivo Amplio Morelos, el cual en la rueda de prensa sus voceros fueron claros en este punto "no llevamos línea política partidista y cada integrante del colectivo tiene de manera personal o con su organización la libertad de apoyar políticamente a quien guste, pero no con y el colectivo".

Agruparse entre asociaciones civiles, sindicatos y líderes sociales es importante en el estado de Morelos porque permitirá fortalecer la cooperación, compartir recursos y conocimientos, y trabajar en conjunto para alcanzar objetivos comunes en beneficio de la sociedad, y se observa en esencia que el Colectivo Amplio Morelos ( CAM ) cumplirá con ello, y se ve más garantizado el trabajo que realicen gracias a la aportación de experiencias dentro de los sectores que manejan cada uno de los dirigentes y líderes que la integran; en este mismo contexto en la rueda de prensa el CAM declaro que la sociedad ya esta cansada de ser ignorada por quiénes gobiernan y han gobernado sin dar buenos resultados y por ello han decidido juntar esfuerzos y voluntades pues ven con claridad que los gobiernos en todos sus niveles han sido rebasados, provocando con ello, por poner unos ejemplos, la INSEGURIDAD que día a día viven hoy los morelenses; la falta de servicios públicos; incluso la misma falta de colaboración y organización de las y los ciudadanos y de las mismas organizaciónes sociales; así mismo mencionaron que tienen el deseo y buena voluntad de trabajar de la mano con las autoridades para sacar avante al estado de Morelos.

Esperamos que el CAM no sea únicamente llamarada de petate como muchas organizaciones que únicamente hacen debut y despedida; les recordamos que esta en juego la credibilidad y prestigio de cada sindicato, dirigente organización ( A.C., Fundaciones...), activistas sociales y de representantes sociales de comunidades, colonias y de poblados que integran este nuevo Colectivo y que sean recibidos por las diversas autoridades para trabajar de forma coordinada.