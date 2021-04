Pandemia, vacunas y noticias

Suman 136 millones de casos acumulados y 3 millones de muertos a nivel mundial, el SARS-CoV-2 parece instalado y ajeno a campañas de vacunación, confinamiento y otras medidas implementadas; hace un mes parecía ceder terreno pero no se irá sin dar batalla.

México acumula 209 mil decesos, Morelos 2 mil 953, estamos a contratiempo entre virus y vacuna, la visión de los expertos de la Organización Mundial de la Salud, cita que la inoculación debe acelerarse en todos los rincones del planeta para evitar que nuevas y más agresivas variantes reviertan lo logrado.

Europa ya tiene los efectos de la “Tercera Ola”, a pesar de los anuncios del Reino Unido sobre la ansiada “inmunidad de rebaño”, la cuenta del 50% de su población adulta, suma a quienes tienen anticuerpos por haber sufrido y superado la enfermedad, alcanzan un 73% de población total protegida. Cabe agregar que han sido precisamente los británicos quienes más han sufrido bajas en el viejo continente, alcanzaron 127 mil 2 25 fallecimientos.

En nuestro país hay la misma urgencia; vacunar al mayor número de habitantes en el menor tiempo posible, tarea titánica ante una complicada situación en donde los países poderosos parece han olvidado el humanismo del que presumían y en cambio, acapararon las vacunas; México mantiene la apuesta por consolidar acuerdos, el viaje del canciller Marcelo Ebrard a China, Rusia, India y Estados Unidos busca garantizar la llegada puntual de las dosis.

En el escenario mundial, la guerra no la van ganando los buenos, el mecanismo COVAX se encuentra varado y sus envíos permanecerán bloqueados hasta el mes de junio, esto podría dejar estancados en la primera dosis a más de 60 países, el Director General de la OMS Tedros Adhanom, criticó el “impactante desequilibrio” existente en el mundo pues mientras 1 de cada 4 habitantes en países ricos está inmunizado, en los países con escasos recursos sólo 1 de cada 500 recibió apenas la primera dosis.

La tibieza del Organismo que solo atina a criticar mientras los eventos pasan ante su nariz, la desigualdad parece no tener solución, India ha decidido dejar de exportar las elaboradas en el Instituto Serum (AstraZeneca) de donde COVAX esperaba suministrar a un tercio de la población mundial, tal vez los 145 mil contagios como promedio diario en el país asiático haya influido en esta decisión, mientras tanto los contagios repuntan en todo el orbe.

Sin embargo las malas noticias nunca llegan solas, el virus cambia y se fortalece, la vacuna china SINOVAC ha sido cuestionada en cuanto a su efectividad y Brasil anuncia que más de la mitad de sus pacientes hospitalizados no exceden los 39 años, mientras en México estamos a la espera del posible repunte que pudiera traernos “la escapada” de la ciudadanía a diversos sitios turísticos en la pasada semana santa.

Las campañas de vacunación no se han detenido lo cual indica que seguimos en la competencia, debemos ser pacientes y mantener el orden, es importante informarse sobre las características de cada vacuna de acuerdo a la farmacéutica fabricante, el margen de aplicación entre primera y segunda dosis no son los mismos en Pfizer que en AstraZéneca; es primordial no caer en el error de acudir a sedes distintas con el objetivo de recibir el ansiado refuerzo; mantener la confianza en los programas establecidos es importante y genera orden, las vacunas “de aire” son tres hechos aislados cuando se aplicaron ya 11 millones 395 mil 137 dosis en México, por lo cual no debeos apostar a la desconfianza, a su vez la organización debe mejorar en los mecanismos de supervisión para su personal.

Nuestra tarea será mantener el orden en los puntos de aplicación, seguir con los protocolos de seguridad sanitaria, inclusive si ha recibido ya el esquema completo de vacunación Anti-Covid o esperar la llegada del turno; la cruzada contra el virus no será fácil, pero la madre de todas las batallas no será librada en hospitales sino desde la comunidad, solo ahí podrá ser ganada.