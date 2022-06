Caminando por Hyde Park, que es uno de los parques más grandes que se encuentra en el corazón de Londres, este 21 de junio nos llamó la atención una mujer de mediana edad que se encontraba sentada muy derechita sobre el pasto con varias bolsas llenas de botellas, ropa, libros y otras cosas, leyendo un libro bastante desvencijado que decía Banksy.

Y Banksy es el seudónimo de un artista británico que se inició en el grafiti. Su trabajo en su gran mayoría son pinturas que llevan implícitos mensajes políticos y crítica social.

Según Banksy, “una pared es un arma muy grande” por eso él pinta en la calle.

Y como él dice: “mis obras fueron hechas en la calle y para la calle”, pero las obras de Banksy nunca han dejado al espectador indiferente; su obra lleva una gran carga de mensaje, pero también lo curioso es que la obra de este artista, supuestamente incógnito y que está en contra del Establishment, es vendida en millones. La última que se vendió “La niña con globo”, que se autodestruyó parcialmente durante una subasta en Londres hace tres años, fue vendido por 25.4 millones de dólares; en un comunicado la casa de subastas Sotheby´s describió la destrucción como el “happening artístico más espectacular del siglo XXI” enmarcado en la herencia del arte contracultural que comenzó con el dadaísmo y Marcel Duchamp.

Pero bueno, me acerqué con mucho cuidado a la lectora de Hyde Park y le dije que me llamó la atención que estuviera leyendo sobre ese artista y que yo también había leído y sabía algo de él,

Pensé que no me iba a entender porque ella más bien parecía como de Amsterdam, pero me contestó que le gustaba mucho la obra de Banksy y que de hecho ya había ido a otras partes exprofeso a ver su obra, había estado en Norfolk y vio la pintura que era una pareja bailando sobre el techo de una pared de autobús.

“Hombre escapa con una máquina de escribir” pintada sobre el muro de exterior de la cárcel de Reading. Londres, la narrativa dice que el pintor hace una propuesta para que la cárcel se convierta en un lugar de arte.

Estaba yo en shock por su conocimiento y por supuesto mi ignorancia. Ya en ese momento estábamos Luis, Geira y yo sentados en el mismo lugar, de pronto se levantó y dijo que se iba recogió todas sus pertenencias y nos dijo hasta luego en su idioma, que era ucraniano.

Una vez más caminando por el mundo te topas con personas increíbles que dejan su marca personal.

Banksy estuvo en Palestina algunas veces y en cada visita dejó trabajos esparcidos por los muros. Se cree que la primera estadía del artista pudo haber sido en agosto del año 2005, cuando pintó trabajos en el límite entre Palestina e Israel. Soldier throwing flowers (Soldado lanzando flores) muestra a un sujeto en lucha con el rostro cubierto, quien arroja un ramo de flores en vez de un objeto bélico.

En un puerto que enlaza al Reino Unido con Francia, en Dover, Banksy hizo un mural llamado Brexit con un gran sentido del humor. La escena es alusiva a la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Representa a un obrero que, en el tope de una larga escalera de apoyo, elimina una de las estrellas de la bandera de esta comunidad.

