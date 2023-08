¡La aventura de la vida!

Argentina Casas

Querida Argentina, hace más de veinte años tuve la suerte de conocerte en el cumpleaños de nuestro amigo, el escritor Raúl Moncada, y por supuesto que llamaba la atención tu personalidad y estilo de vestir lleno de glamur.

Hace unos días decidiste partir de este mundo, pero creo que ya lo tenías pensado desde el momento que entraste a la casa de retiro, como me lo citaste la primera vez que te visité.

Estoy en la antesala de la muerte.

Te puedo decir que tus enriquecedoras pláticas me han estimulado, y en más de un sentido tu lucha por el buen vivir refleja la historia de muchas mujeres

Argentina fue de esos personajes en donde posiblemente su historia personal apisoné como una novela de amor y sentimientos encontrados que vivió cuando conoció y se casó muy jovencita con el dramaturgo y escritor Rodolfo Usigli, que ya era un personaje muy reconocido dentro de la cultura nacional a mediados del siglo XX.

Así de pronto empezó a vivir una vida llena de contraste en donde tenía la oportunidad de departir con Pablo Neruda, Dolores del Río, Octavio Paz, Elena Garro.

Acompañó a su esposo a innumerables viajes a Europa, y posteriormente residió en Beirut y Noruega durante la permanencia de su esposo como embajador.

Pero Argentina también se daba cuenta que vivir con un genio tenía un precio, y como lo escribió en su libro:

“Tenía un gran corazón, responsable para muchas cosas, pero también era impositivo, egoísta, tiránico, exigente y muy dominante.

“Nunca me permitió que estudiara nada, cuando vi que era imprescindible aprender francés porque no pretendía dejar de acompañar a mi esposo a las ceremonias como embajador, se lo comuniqué y me contestó: ‘¡de ninguna manera!’, y me dio un libro en francés, con ayuda de diccionarios finalmente terminé de leerlo y así otro y otro, así fue mi escuela de francés, llegué casi a dominarlo.

“Tampoco permitió que ningún pintor mexicano de mediados del siglo XX me pintara como se lo sugirió Diego Rivera o Manuel Rodríguez Lozano”.

Argentina pudo disfrutar su vida en tres vertientes, el conocer y convivir con los protagonistas de la cultura mexicana, el glamur de la diplomacia y su vida particular.

LA AVENTURA DE LA VIDA

Me gusta la aventura de la vida

Lo que tiene de sorpresa cada día

Lo que aprendo, lo que vivo

Lo que siento

(parte de uno de sus poemas)

Argentina fue autora de varios libros

Mi vida con Rodolfo Usigli (De secretaria a embajadora)

Mi vida sin Rodolfo Usigli

Historias de mujeres y de amor (cuentos eróticos del folklore urbano)

También produjo una obra de teatro “Aventura”, en donde deja plasmada su gran capacidad creativa.

Así la grandeza de la mujer que supo vivir, la aventura de su vida.

