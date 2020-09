Los profes sin partido...

Tanto pleito, escarnio y división para que al final de cuentas los profes se quedaran sin partido. Porque uno recuerda la rebatinga por el control de Redes Sociales Progresistas, vinculado en el círculo político con la ex dirigente y ex presidenta (vitalicia decían) del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. En Morelos incluso hubo asambleas dobles, un grupo de profes armaba una y otro grupo de profes y no profes hacía otra y al final no se ponían de acuerdo. Peleaban por los medios, cada comentario sobre una dirigencia era combatido por la otra con particular inquina no cabía la tolerancia, no había espacio para el acuerdo. Al final, en su sesión de hoy, el INE prevé no autorizar su registro.

Tampoco lo habría para la otra organización también presuntamente vinculada con el SNTE, el Grupo Social Promotor de México, con la estructura nacional que antes tuvo Nueva Alianza, aún con registro local, por cierto. De acuerdo con el INE, ambas organizaciones habrían usado al sindicato de los profes como fuente de agremiados y en el caso de RSP hasta de financiamiento, lo que constituiría un acto ilegal que anula en automático la solicitud de registro y podría perseguirse como delito electoral en caso de que los consejeros se vieran muy duros.

En el caso de Morelos, Nueva Alianza es un partido cercano al SNTE; desde su fundación, todos los líderes del sindicato en Morelos han sido aliancistas y han influido, por lo menos, en la selección de los dirigentes y el comité estatal. De hecho, muchos lo usaron para ubicar a quienes participaban sin éxito en la búsqueda de la dirigencia sindical.

Aunque Nueva Alianza ha tratado de virar hacia un derrotero más democrático, lo cierto es que la idea de tener la esperanza de colocación en espacios de participación política, aligeraba la tensión que se vivía en las designaciones de dirigencias estatales. El haber tenido dos partidos, RSP y GSPM, ofrecía más espacios a los grillos del magisterio, que son muchísimos y generan presiones terribles en la elección del comité seccional. El hecho de que en Morelos Nueva Alianza haya conservado su registro en la elección anterior probablemente haga mucho más suculenta la lucha por la dirigencia seccional, sobre todo ahora que la organización Maestros por México, perderá la esperanza de participación política. El gordillismo irá con todo, sobre los espacios de los comités seccionales y el nacional, buscará imponerse y ello perfila una lucha terrible en todos los espacios entre los grupos sindicales.

Al INE no debe importarle, sus decisiones son apegadas al derecho y tomando en cuenta sólo la legislación electoral; pero lo cierto es que su determinación impactará fuerte la política sindical del magisterio en México en la que ya existe sólo un frente, pelear con todo por las dirigencias sindicales. El gordillismo es una corriente fuerte en el país, tendría que reconocerse, pero mucho más representa un grupo que a fuerza de golpes mediáticos y políticos, se está radicalizando. ¿alguien espera que quienes se sienten cobijados por la otrora poderosísima Elba vayan a retirarse? Tiempos complejos.





