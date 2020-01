Lo que hay detrás de la nueva Ley

Antier salió publicada en el Diario Oficial “Tierra y Libertad” la ley que prohíbirá a partir del año 2021 las bolsas y el plástico de un solo uso, los popotes y el unicel en todo Morelos. La historia de este logro comenzó así: En agosto de 2018, un grupo de ciudadanos preocupados, se ocuparon en mejorar las condiciones de deterioro ambiental que ésta ocurriendo y que afectará la salud humana, de la flora y la fauna.

El primer paso fue reunirse para hacer la solicitud formal a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Local, diputada Dalila Morales solicitándole información para realizar la reforma a una ley que pusiera un alto al uso desenfrenado de desechos sólidos que por doquier se ofrece al adquirir carne, pollo y un largo etcétera. En paralelo, ese grupo comenzó una campaña para crear conciencia entre la ciudadanía y el gremio comercial y empresarial, gran parte de ellos, reacios a cambiar sus hábitos o a afectar sus ganancias sin pensar en el deteriorado del planeta que heredarán a sus descendientes. Me impresiona muchísimo, queridos lectores, la ausencia total de conciencia acerca de tan grave problema porque esa basura va a dar a coladeras, ríos, barrancas, bosques, playas y finalmente al gran pulmón del mundo que son los mares y océanos. Fue maravilloso que este grupo de ambientalistas, representantes de casi todos los grupos organizados que luchan por la conservación, entre ellos, Cinema Planeta, Guardianes de los Árboles; Acción Ecológica A.C.; Consejo de Barrancas de Cuernavaca; Jardín El Fresno; 11 y nos Vamos; Armando Comunidad; el grupo 1 x 1; Alianza México sin Plástico; Consejo de Hombres de Negocios de Morelos; Remexmar; Colectivo Cuernambiental; Greenpeace y un número grande de ciudadanos independientes que esperemos día a día crezca más, son quienes durante poco más de un año, siguieron el curso de las reuniones en el congreso local para lograr la aprobación, aunque esto no fue fácil. Primero el contacto fue con la diputada Dalila y aunque ella se encargó de trabajar con sus compañeros de la comisión de medio ambiente del congreso local, fue menester ir convenciendo al resto de diputados. Todos esos meses, mientras que al interior de la cámara Dalila organizaba mesas de trabajo con academias, empresarios, comerciantes, activistas, científicos expertos y asociaciones que impulsaron este tipo de leyes en otros estados, al exterior, los ambientalistas se volvieron verdaderos activistas: marchas hacia el gobierno, plantones, empujando desde afuera la ley. Y déjenme decirles queridos lectores que ahora, al resto de la población, nos urge hacer radicales cambios porque no sólo se trata de cambiar el uso del plástico por el papel, si fuera así acabaríamos con los bosques, sino dejar de consumir desechables de cualquier material. Nos hemos convertido en una sociedad tan consumista que todo el tiempo estamos produciendo basura. Por lo mismo, el Homo Sapiens, se convirtió en Homo Faber, produce, produce y produce basura todo el tiempo, esto ya es insostenible dado que cada vez somos más los pobladores del mundo y por lo mismo es mayor el consumo. El primer mito es que hay que reciclar y esto ya no es opción, lo que hay que hacer es reducir el consumo porque solo se recicla el 10% de lo que se produce y el 90% restante termina en la naturaleza, vertederos o incinerado causando daños irreversibles a la salud y al medio ambiente. Mito n. 2: Se dice que podemos limpiar el mar, la amarga realidad es que los plásticos están presentes en todos los mares y océanos, desde la superficie hasta las profundidades marinas, cubriendo un volumen demasiado vasto para removerse. Debemos parar el flujo de plásticos a los océanos. Mito n. 3: El plástico es amistoso con el tema climático y esto es una mentira porque todo este plástico está hecho con petrolatos que no se deben extraer para fabricar plástico, ya que cuando éste se degrada o incinera, favorece el cambio climático. Mito n. 4, no es cierto que la gente pida y necesite el plástico. La gente aunque buscamos nuestra comodidad, cada vez más rechazamos usar plásticos de un solo uso, en general. Mito n. 5. Este es un problema imposible de resolver. Esto también es Falso. Si en lugar de plástico usamos materiales retornables y productos a granel ayudamos a la solución. Mito n. 6 y tal vez del que hay que informarnos más ¡No se dejen engañar! Lo biodegradable no es la opción, es casi peor que el plástico simple, porque lo que hacen los productores de plástico es poner un aditivo (quimico) para adelgazar el plastico haciéndolo más frágil. Como estas bolsas se rompen en miles de pedacitos imposibles de recoger, terminan en el aire, la tierra y el mar en diminutos fragmentos que estamos respirando y comiendo todos los seres que habitamos este planeta. Hay que echarle ganas y ayudar. Hasta el próximo lunes.