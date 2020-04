La nueva era que vivimos

Queridos lectores, son tantos los temas que quiero abordar, que no sé por dónde empezar, bueno más o menos sí.

Verán, me encantó la respuesta que dio hace unos días el Dr. Hugo López-Gatell, cada vez me cae mejor, en su rueda de prensa diaria a un periodista que le preguntó: “Doctor, ¿Qué no le afectan tantos correos y mensajes en las redes sociales criticando todos sus quehaceres y lo peor, imparables y llenos de odio y desprecio? Él, impávido, con gran seguridad, muy a su estilo, sin que se le moviera un solo cabello respondió con algo muy simple que a mí me dio respuestas. Palabras más, palabras menos, dijo: “El odio compulsivo refleja ignorancia y miedo”. Y es este comportamiento social el que me interesa hilar con el tema de la Complejidad. Y sin presumir de ser una experta en dicha teoría creada por Edgar Morin, y de la que hay varios expertos entre nosotros aquí en Cuernavaca, me interesa mucho dado que es una forma de analizar, de reflexionar acerca del comportamiento social en este momento único en tiempos más allá de lo meramente difíciles. Propongo como muchos más, que parte de la respuesta a lo que estamos viviendo es la solidaridad, si no me creen, salgan a la calle y vean la desesperación de los vendedores con sus canastas repletas de cacahuates, habas y semillas varias, sin una sola venta en horas y horas debido al indiferente miedo de los más que ni piensan en eso, cómodamente sentados frente a su televisor y mandándose mensajes entre cuates contra todo y contra todos. Espero que la 4T además de ver por lo pobres como una motivación sexenal no se olvide de los más pobres entre los pobres, los que no pertenecen a agrupación alguna ni tienen voz ni líderes que peleen por ellos. Los que viven al día y aún son analfabetas con todo lo que eso representa y que no significa nada para una minoría que aunque mencionen la palabra solidaridad, no la practican en la realidad. Como me acuerdo del padre Rogelio Orozco, de la Teología de la Liberación. Me decía: “Hija, hay que ayudar no con míseras limosnas sino hasta que duela”. Es así que cuando analizo dentro de la Teoría de la Complejidad, los distintos actuares de la sociedad y el pensamiento que los acompaña, encuentro que entre ellos están: los que sólo critican y destruyen sin aportar nada con una fiereza y tenacidad como si de ello dependiera su vida entera; están los que vociferan pero tampoco aportan algo que valga la pena. Algunos, no todos desde luego, de los que escriben o comentaristas de medios de comunicación, de quienes no sabemos a quién sirve su pluma por lúcida que sea. Y así, entre los acordes de “Casta Diva”, de Bellini que embelesada escucho junto a mi escritorio mientras escribo estas sencillas líneas, me adentro en las características que presenta esta sociedad que nos rodea y que las clasifican como sistemas de comportamiento complejo. Creo que ya vamos entrando al tema. Y aquí recuerdo lo que me decía mi gran e inolvidable amigo el antropólogo, científico y audaz navegante Santiago Genovés Tarazaga que participó con Thor Heyerdahl, el genial aventurero navegante y etnógrafo noruego (1914-2002) en la Expedición del Kon Tiki en 1947 (nombre inspirado en Viracocha el dios solar de los incas). Juntos, con un puñado más, partieron del puerto El Callao, en Perú, y recorrieron 8,000 kilómetros hasta las islas Tuamotu en la Polinesia en una balsa hecha artesanalmente, sin motor alguno, para demostrar que navegantes precolombinos pudieron recorrer los océanos entre ambos continentes. Posteriormente el mismo Genovés, (1923-2013), dirigió la balsa Acali –nombre náhuatl que significa casa en el agua-, que partió el 12 de mayo de 1973 de la isla La Palma, en Canarias, con 11 científicos de distintas razas y orientaciones sexuales, para estudiar la compleja conducta humana durante 101 días, hasta la isla de Cozumel, con una sola parada en Barbados. Durante la travesía se estudió el fenómeno de la violencia, la agresión y la atracción, rodeados sólo del Océano Atlántico y que le fascinaba narrarme en esas largas y mágicas tardes que platicábamos en el despacho de su casa aquí en Cuernavaca, pero lo uno al tema de hoy porque varias veces lo escuche mencionar que las matemáticas eran todo y “están en todo”. Y años después, con las matemáticas me encuentro cuando me adentro en la Teoría de la Complejidad pues los comportamientos complejos, valga la redundancia, se miden con ecuaciones y otras operaciones matemáticas. Así de simple. Hasta el lunes pues. Y los dejo para escuchar el Informe presidencial. Ya les comentaré.