Es ahora o nunca

Queridos lectores, vivimos un caos, es cierto, único, inédito, de proporción y alcance desconocidos, pero dentro de lo que cabe, creo que se comienza a ver el inicio del orden dentro del caos.

Déjenme decirles que en esto me inspiro en el sociólogo, político y antropólogo francés, Edgar Morin que hubo desde su infancia de pasar largos períodos recluido en su casa familiar en su París natal a causa de diversas enfermedades, ahí, en la soledad de su habitación se aficiona a la lectura. Conforme crece, actualmente tiene 98 años de edad, a la par de sus diversos estudios se decanta por la filosofía. Uno de sus cargos fue Director del Centro Nacional para la Investigación Científica. Destacado en todas sus actividades, su libro más conocido a nivel internacional es El Orden dentro del Caos. En 1940 huye a Toulouse cuando la Alemania Nazi invade París. Ahí se dedica a auxiliar a los refugiados y a profundizar en el socialismo marxista, forma parte de la Resistencia y un año más tarde se une al Partido Comunista al que casi 80 años después aún pertenece, debido a las circunstancias difíciles de su vida, si alguien supo lo que era vivir el caos, entre muchos más, fue Morin, solo que él con mayor cultura y preparación, por lo que poco a poco fue vislumbrando y formando lo que sería su principal ideología: la teoría del pensamiento complejo. En estos momentos, dejo París, la tierra de origen de mi madre, y regreso a Cuernavaca, me preocupa, queridos lectores, la ignorancia de la población sin distinción de clases sociales, --unos porque no saben, otros por rechazo a todo lo que huela al actual gobierno--, hacia las medidas, perdón, pero a mí me parecen sensatas, que día a día declara el muy lúcido y claridoso Dr. López-Gatell, acerca del combate de este virus que en poco tiempo va camino a coronarse en el mundo aunque con muchas interrogantes de mi parte, como por ejemplo: ¿Porqué de Wurhan, no pasó a Beijing o Shanghai y en cambio siguió rumbo al mundo occidental?. Por qué no llegó a Corea del Norte ni a Rusia?, Cuando he escuchado preguntas sobre “Qué hacer o cómo prevenirlo, si se contagian a dónde acudir, con qué pagar el costo de la hospitalización si ya no hay seguro popular y no se cuenta con seguridad pública o seguro privado”, es entonces que recuerdo a Morin y al caos que él vivió aunque por mucho creo que lo que vivimos ahora es peor porque se lucha contra un misterioso fantasma al que no se ve, ni se sabe de dónde llegó o qué o quienes lo originaron. Hipótesis hay muchas. Dentro de ese estudio de la teoría del caos veo que dentro de todo, comienza a verse cierto orden entre la población aunque no con la rapidez que uno quisiera. Pero cómo es una vida nueva la que estamos viviendo, vislumbro o más bien, quiero vislumbrar el nacimiento de una nueva conciencia y es así como me pregunto: ¿Es posible que el caos interactúe con el orden? Sinceramente creo que sí. Debido a este caos, tenemos la oportunidad de hacer lo que antes no teníamos nunca tiempo de realizar: conversar, leer, escribir, pensar, sí, pensar, estar cerca de los cercanos, podemos reflexionar acerca de replantear la vida, de perdonar y de perdonarnos porque nos damos cuenta que ningún rencor vale la pena vivirlo o llevarlo al más allá, cuando se tiene la espada de Damocles pendiendo sobre nuestras cabezas. Este cambio que nos está obligando a hacer en todos los órdenes este pernicioso y misterioso virus, espero nos lleve a una mejor sociedad para así poder planear una realidad más acorde con las leyes de la naturaleza que tanto me ha inquietado años a. Hace unos días era impresionante ver la más irracional imagen del estúpido pánico reflejado en las compras del miedo, plenas de egoísmo y carentes de todo raciocinio y solidaridad. “mientras yo compre, no me importan los demás”….. Ahora, con este misterioso virus ya no hay opción. Y por último, ya que estamos en un momento de profunda reflexión personal y colectiva no se tome como una crisis existencial sino como nueva oportunidad de vida, más solidaria, más honesta y más a favor de ayudarnos unos a los otros así como a los ecosistemas y las especies que nos rodean y con las que convivimos. Estamos recibiendo una nueva oportunidad, esto va a pasar y al final nos vamos a encontrar en un mundo más limpio, más sano y esperemos más noble y solidario. ¡Es ahora o nunca!