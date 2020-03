Segunda entrega





La epidemia que tuvo su origen apenas en Diciembre de 2019 en Wuhan y de la cual ya hicimos referencia hace poco, arroja una cifra de 3045 fallecimientos hasta el 2 de Marzo de 2020, más de 50 millones de personas han sido puestas en cuarentena al restringirse las entradas y salidas de las comunidades afectadas, aunado al pánico en la población.

A pesar de las desesperadas medidas el virus ha continuado su camino abriéndose paso entre la población mundial dejando una huella de casi 90 mil infectados en 71 países de Asia, Europa, América, África y Oceanía, si comparamos con epidemias que en el pasado asolaron a la humanidad podríamos decir que los avances tecnológicos actuales nos procuran ventajas pero también aumentan algunos puntos de vulnerabilidad, como la velocidad de propagación.

En México ya existen 5 pacientes confirmados con el COVID-19 y 11 casos sospechosos que se mantienen en observación, pero es interesante notar que apenas se dio a conocer el primer caso de un paciente infectado el Jueves 28 de Febrero y el Viernes 29 ya había compras de pánico en farmacias y tiendas de autoservicio, principalmente de cubrebocas y gel antibacterial, la desinformación de muchos ciudadanos y la voracidad de algunos empresarios oportunistas se combinaron para literalmente desaparecer de las bodegas esos productos en apenas unas horas y comprobado está, una importante cadena de farmacias en Morelos (para no ir más lejos) negó la venta de estos productos argumentando escasez, posteriormente sacó algunas piezas a precios muy elevados, esto nos da una pequeña pero significativa muestra si no entendemos la importancia de atender los llamados a no alarmarse.

En las redes sociales no sólo existe desinformación y alarmismo difundido por gente sin escrúpulos, también ha sido aprovechada la situación por gente antagónica al gobierno con un afán de capitalizar políticamente todo, han desvirtuado las acciones tomadas y han abonado a un clima de incertidumbre.

Debe quedar claro que la responsabilidad de la protección de la salud es compartida por todos los sectores, los mejores guardianes somos nosotros mismos y la tarea será más difícil con la difusión de datos falsos.

El Dr. Malaquías López, miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, radicado en la Ciudad de la Eterna Primavera, otorgó una entrevista a la cadena internacional CNN, puso en claro que en México aún no estamos en la etapa de transmisión comunitaria y no existe motivo para tomar medidas restrictivas en relación a la población general.

Sin embargo habrá que estar preparados; no existe una razón para el pánico y reiteró como ya lo han hecho muchos especialistas, los cubrebocas sirven a las personas ya infectadas y no a las sanas.

Esos puntos de vista de gente especializada, nos sirven mucho, esa es la información que debemos buscar y no la del compadre, el amigo, político y ni siquiera del periodista, pues habrá quien no cuida la fuente ni la veracidad de lo u opina para afectar destinatarios específicos.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, dio la información necesaria para saber cómo se debe actuar en cada una de las etapas de la epidemia, ahora esperemos que también haga llegar datos reales sin ocultar nada ni maquillar.

Donald Trump ha mencionado una posible medida digna de su forma de ver las cosas, el cierre de la frontera con México, algo que parece llevar más una carga electorera pero que involuntariamente podría "beneficiar" a nuestro país, pues en California existe ya contagio comunitario.

En Alemania, país afectado con un rápido crecimiento en los brotes de la epidemia, el ministro del interior Horst Seefer dejó con la mano extendida nada menos que a Ángela Merkel, situación que para unos pudiera ser escandalosa pero es una forma de prevención muy adecuada dada la situación actual, en fin, cada líder político actuará en la medida de su propio razonamiento.

Será fundamental entender que las acciones más eficaces para cuidarnos las ejecutaremos nosotros mismos, el lavado de manos frecuente no es sustituido con nada, dejar costumbres tan arraigadas como hurgarse la nariz y tallarse los ojos con las manos sin asear será muy importante de aquí en adelante, para concluir me quedo con una frase del Dr. Malaquías López: “La batalla se ganará en la comunidad, no en los hospitales”.