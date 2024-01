¿Por qué es importante conocer la historia?

Por: Juan Arturo Moreno Becerra

Actualmente me encuentro cursando diversas materias relacionadas específicamente a bloques regionales y en lo personal, son las materias que más me gustan o las que más amenas siento; sin embargo, ¿De qué nos puede servir la historia en una carrera como Negocios Internacionales la cual está destinada a cuestiones operativas y logísticas? Dentro de la carrera he escuchado a profesores aseverar que, como estudiantes en negocios, de nada nos sirve la historia, pues realmente no nos aporta nada el conocer cosas que ya pasaron y no podemos cambiar, cuestión en la que estoy en desacuerdo.

Un día escuché una frase que contrarresta completamente la idea anterior, esta decía “aquellos que no conocen su historia están destinados a repetirla”, es verdad que el simple hecho de conocer la historia no nos va a abrir las puertas tan fácilmente en trabajos relacionados a negocios internacionales, ya que no podemos llegar a una entrevista y decir que nos sabemos de inicio a fin la guerra mundial, o que conocemos curiosidades acerca de la historia de Latinoamérica; lo que los maestros nos insisten que es importante para conseguir empleo es todo lo relacionado a logística, aduanas o saber clasificar bien una mercancía, y es verdad que es primordial conocer eso, es como el corazón de los negocios internacionales, pero tampoco es para menospreciar las materias de historia o de geografía.

En lo personal algo que me ha ayudado mucho a conocer la historia y sobretodo la geografía es el deporte, cuando veo partidos de fútbol y veo jugadores que tienen una nacionalidad que en mi vida había visto, me nace esa necesidad de investigar acerca de ese país, cuál es su bandera, dónde se encuentra, y porque no, a veces también conocer acerca de su historia. Otro ejemplo podría ser que a lo mejor te gusta mucho un cantante o una actriz y a la hora de buscar información para volverte su fan encuentras que nació en Gabón, y te preguntas, ¿qué es un Gabón?

A lo que quiero llegar con esto es que estos temas y, añadiéndole los estudios regionales, te despiertan ese interés de indagar más acerca de las cosas, de cómo sucedieron y sobretodo lo más importante, ¿Por qué sucedieron? Está bien que conozcas el procedimiento a la hora de exportar o importar un producto, pero ¿Y si buscas realizar una negociación con un país árabe? Sabrás que nuestra cultura es muy diferente a la suya, y el no saber eso es de las principales razones por las que se cae una negociación.

Otro factor en donde recae la importancia de los estudios regionales es en la política, todos queremos cambios en el gobierno y sobre todo en el país en el que vivimos pero lo queremos fácil y a la mano, votamos por el que nos parece más guapo o el que nos hace reír por sus memes, sin embargo, no nos tomamos ni 5 minutos para indagar acerca de sus posturas o los antecedentes que tiene esta persona; gracias a la historia podemos comprender que a lo mejor la postura que está tomando un candidato la había tomado otro candidato en el pasado, pero como sucedió hace decenas de años no lo recordamos, un ejemplo de esto es la famosa década perdida en América Latina, la cual afectó completamente a la mayoría de países Latinos.

Otro ejemplo podría ser actualmente el peronismo en Argentina, los argentinos se cansaron de que les prometieran cambios y que el país fuera de mal a peor, pero ¿qué otra opción tenía? votar a la oposición, y así fue como ganó el actual presidente Javier Milei, es como en el deporte cuando pierde tu equipo favorito y le deseas al equipo que los derroto que pierdan sea cual sea el rival, pero en el fondo no querías que su rival ganara, si no que el equipo perdiera.

En lo personal entiendo que muchas veces el aprenderse los datos exactos o recordar las fechas de los sucesos puede llegar a ser muy tedioso; sin embargo no estoy diciendo que tenemos que aprendernos la historia completa de un país, lo que intento expresar es que tenemos que conocer el pasado, los errores que cometieron nuestros antepasados para no volverlos a cometer, obviamente no se garantiza que todo será color de rosa, pero si nosotros nos equivocamos al menos equivocarnos con nuestras ideas propias y no hacerlo con ideas que no funcionaron hace décadas, también nuestros errores podrán funcionar para que generaciones futuras sepan qué no deben de hacer y en algún momento llegará el día en que encontremos la forma correcta y la vía correcta de hacer las cosas, es como dicen, prueba y error.

Sin embargo, todo esto no sería posible si las personas antes que nosotros no hubieran desarrollado ese gusto por la historia. Por ello, considero importante admirar a todas esas personas que sacrificaron algo por los conocimientos del futuro, en especial a los profesores. Un buen profesor se destaca por su forma de dar las clases; cualquier persona que explique algo que realmente le apasione contagia esa pasión. He tenido clases de temas muy aburridos, pero la forma en la que el maestro explica ese tema hace que te des cuenta de que en el fondo no era tan aburrido como parece.

Todos los temas tienen un trasfondo y algo en lo que lo puedas relacionar con un tema que te guste. Como mencioné antes, el objetivo de la historia no es aprenderte todo de memoria, sino encontrar el mensaje detrás de todos los datos históricos y, sobre todo, el mensaje que nosotros queramos para nuestro futuro. Así que, aprendamos de nuestro pasado para mejorar nuestro futuro.

Juan Arturo Moreno Becerra es alumno de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ESCA Santo Tomás