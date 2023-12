El apoderamiento de América: ¿Bendición, aventura o desventura?

Ian Marlon Huerta Leyva

La exploración y conquista española de América fue con diferencia la más importante de entre todas las europeas, además de considerarse uno de los sucesos más importantes a nivel mundial, pues estamos hablando prácticamente del descubrimiento de un nuevo continente. Pues, en poco más de un siglo, la Corona de Castilla exploró, conquistó y pobló enormes territorios en el norte, centro y sur del continente americano, el cual comenzó con la conquista de los reinos Azteca e Inca hasta llegar al sur. En este punto podemos decir que la conquista que se generó a nivel continental trajo consigo grandes consecuencias tanto positivas como negativas, aunque más inclinada la balanza a los beneficios y abundancia para los países conquistadores; y es desde estas consecuencias donde se analizará la manera en que las teorías de las relaciones internacionales se relacionan.

Primero que nada, es importante observar como la teoría realista, o en su defecto la actual teoría neorrealista, sale a la luz desde un inicio, pues desde la llegada de los españoles a América (de Cristóbal Colón), se marcó de por vida el inicio de la conquista de América, al llevarse a cabo la invasión de las islas de La Española, Puerto Rico, Jamaica y Cuba; seguida por la invasión del Imperio mexica y del Imperio Inca; donde se puede ver como el imperio español buscaba maximizar su poder, viendo claramente por sus intereses nacionales, dejando de lado las cuestiones morales o éticas hasta cierto punto, y tomando decisiones que si bien no eran las correctas pese a que tenían una “religión” fueron hechas para beneficio del propio país; pero claramente el punto aquí era adquirir el mayor porcentaje de poder a nivel mundial en comparación a los demás países para ser el más competitivo; pues al final la cooperación no era el objetivo de los piases en ese entonces sino el poderío. Además de eso y con relación al mismo neorrealismo se puede decir que también existía anarquía en el exterior, pues al momento de colonizar américa no se hizo de la manera más pacifica posible, tratando así a los indígenas como objetos y no como gente.

Pero esta no es la única teoría que se incluye aquí, pues también la teoría de la sociología histórica juega un papel fundamental, ya que trata de explicar las causas y consecuencias de los cambios sociales y la naturaleza de los conflictos, visto desde los procesos históricos que han sucedido, entonces, si se analiza desde una perspectiva más profunda, el hecho de la colonización derivo en infinidad de cambios sociales que hasta la actualiza claramente son presentes pero que en ese momento, hicieron que otros países también estuvieran interesados en la conquista de dicho continente; y es ahí donde se conecta a la siguiente teoría, que va más allá del análisis de los sucesos, y se enfoca en las acciones que se producen a nivel internacional, es decir, la teoría general de sistemas.

En la tercer teoría involucrada podemos analizar que efectivamente la teoría general de sistemas es un gran participe, pues una vez que los españoles colonizaron América se produjo un suceso de primer nivel que se expandiría rápidamente y que llegaría a varios países del continente europeo como consecuencia de dicho descubrimiento, pues estamos hablando que inicio la intervención de neerlandeses, franceses, ingleses y portugueses, por colonizar dichas tierras que no tenían dueño aun, con objetivos diversos, pero de entre los cuales, los más destacados eran la adquisición de metales preciosos como el oro y la plata, donde, como dato interesante, la principal riqueza generada por los territorios españoles y colonias portuguesas en América fue la extracción del oro y la plata. En este sentido, el descubrimiento de América por parte de España hizo una cadena que logró llegar a oídos de los demás países y afectarlos dentro del sistema, haciendo que al final todo el sistema internacional tuviera el interés de colonizar América, o bueno, al menos los europeos.

Para finalizar esta parte acerca de su relación con las teorías, es importante culminar con el hecho de que la teoría de la interdependencia también juega un papel extremadamente importante; donde probamente uno pensaría que los países explotados de América que hoy en día conocemos dependían de los países dominantes (España, Portugal, Francia, Inglaterra y Pises Bajos), dando alusión a la teoría de la dependencia; pero la realidad es que pese a verse a grandes rasgos esa cualidad, lo real es que era un mutuo beneficio, pues llego un momento donde los países conquistadores y los conquistados dependían entre sí, pues no solo se trató de la extracción de recursos o minerales, sino que América también se vio beneficiada hasta cierto punto, pues hay varios puntos a analizar. Primero que nada, los españoles procuraron evangelizar y civilizar en el sentido positivo a los indígenas, construyendo infraestructura como villas, pueblos, ciudades, caminos, conventos, iglesias, escuelas, hospitales y hasta universidades, y traer muchos misioneros y esclavos procedentes de África para construir dichas edificaciones. Pues la importancia que América tenía para los españoles era tan grande para ellos que se buscó el progreso, para su beneficio claro, pero que beneficio al mismo tiempo al territorio.

Pero eso no fue todo de la teoría de la interdependencia, pues neerlandeses, franceses, ingleses y portugueses se enfocaron en comerciar con los indígenas, creando para ello puestos comerciales y factorías, especialmente desarrollando el trueque de objetos europeos por pieles de todo tipo de animales, teniendo como resultado que la conquista fomentara el desarrollo de la agricultura, la minería, y el comercio. Generando consecuencias que podríamos decir que fueron tanto negativas como positivas, por ejemplo, la incorporación de condiciones sociales, de sistemas de producción y condiciones de trabajo (pero incorporando a los indígenas como mano de obra forzada) con casi las mismas condiciones políticas, ideológicas, religiosas de la España de su tiempo en los territorios del Nuevo Mundo; además de que con la asimilación cultural y religiosa vino la introducción del idioma español y del portugués en sus respectivas zonas de influencia; también la religión católica pasó a ser oficial y con el tiempo, se generó por primera vez en la historia una gran población mestiza, tanto genética como culturalmente, por la convivencia de pueblos originarios, africanos subsaharianos y europeos.

Además de esto, la llegada de los europeos hizo que se expandieran y difundieron a nivel mundial los alimentos que habían sido desarrollados por las culturas americanas y que hoy se estima constituyen el 75 % de los alimentos consumidos por la humanidad, entre ellos el maíz, la batata, la calabaza, el tomate, el chocolate, el cacahuate o maní, la vainilla, los ajíes, la papa, y la palta o aguacate, todos estos originarios de Mesoamérica. Sin dejar de lado que los españoles y después el resto de los europeos llevaron consigo a América animales como los caballos, los burros, y demás ganado como las vacas castellanas, los bueyes, las ovejas y animales de granja como los cerdos, las gallinas, los conejos; e incluso algunos árboles frutales, la cebada, la avena, el centeno, el trigo, caña de azúcar y café.

Entonces se puede analizar, que si bien los países europeos explotaron y dependían al máximo de todos los recursos, personas y territorios de América para su beneficio, también América de alguna manera no solo sirvió de proveedor, sino que al mismo tiempo dependía de las nuevas mejoras, infraestructura, recursos, animales, religiones y demás cuestiones que recibieron para su desarrollo y crecimiento, que estaba un poco atrás en comparación a la antigua Europa; que si bien no fue hecho de la manera más pacífica y bonita posible, pues trajo resultados positivos a día de hoy, todo gracias a la teoría de la interdependencia.

IAN MARLON HUERTA LEYVA es alumno de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ESCA Santo Tomás.