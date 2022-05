Erich Fromm, en y desde Cuernavaca (II)

Pues sí queridos lectores, ya llegamos con Fromm a Cuernavaca luego de que en Nueva York, donde ya era una celebridad y conocido en los medios intelectuales por sus posiciones abiertamente contrarias a las teorías psicológicas y sociológicas en boga, siente la persecución política que propició el senador Joseph McCarthy contra todo lo que creyera comunista. Así que emigra una vez más pero ahora a la Cd. de México a donde llega en 1949 y de ahí a Cuernavaca en 1950. Tenía 50 años y estaba en su plenitud. Aquí vivió y escribió tranquilo más de dos décadas. Seguía sus diarios ejercicios respiratorios budistas y así llega a su obra cumbre El Arte de Amar, entre otras. Pero era buscado por colegas mexicanos y lo invitan a dar una cátedra en la UNAM de la que con el tiempo llegó a ser profesor emérito además de dedicarse a formar psicoanalistas. En este sentido, era muy rígido, y se anteponía tanto a Freud, que terminó con gran parte de sus seguidores. Tenemos el testimonio del destacado Psicoanalista con Maestría en sistemas administrativos y comportamiento humano, el Dr. Rubén Valdez Rivera, de Cuernavaca, quien asegura que por su formación freudiana Erich Fromm no lo aceptó en su curso, aunque siguieron en buenos términos, pero no dentro del curso. A Cuernavaca, llega con su segunda esposa Henny Gurland que padecía un severo artritismo y pese a los viajes a balnearios de aguas termales como parte de la cura, muere tres años después. Se muda a una casa en la calle Neptuno número 9, Jardines de Cuernavaca y dos años después se casa con Annis Glove Freeman sin dejar de estar Involucrado en movimientos pacifistas y muchos años después abiertamente contra la Guerra de Vietnam. En Cuernavaca pese a sus ocupaciones, se relaciona con personajes como Iván Illich, otro pensador y filósofo itinerante de origen judío austriaco quien residió permanentemente en el pueblo indígena de Ocotepec y qué en la década de los sesenta funda el Centro Intercultural de Documentación, CIDOC, desde donde promovió el humanismo radical. Asimismo con Robert Brady, un rico “bont vivant” (término francés que significa buena vida), natural de Iowa y residente unos años en Venecia antes de llegar en definitiva a Cuernavaca en 1962, donde durante 20 años se dedicó a remodelar su casa, ahora Museo Robert Brady para legarla a su muerte, a la ciudad que lo acogió. A pesar de tantos personajes vecinos, Fromm no para de estudiar e investigar, así describe tres vías mediante las cuales escapamos de la libertad: La primera, a través del Autoritarismo para evitar la libertad al fusionarnos con otros aplicando dos vías: masoquismo y sadismo; le sigue la Destructividad, la de uno mismo o la de los demás; y por último, con el Conformismo Autómata. De estas tres maneras, explicaba Fromm, los individuos que rehúyen la libertad, se sienten acompañados. Fue co-fundador de la Sociedad Psicoanalítica Mexicana, y seis años después de la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas. Termino esta segunda parte con una de las mundialmente conocidas frases de Erich Fromm: “El amor es la única respuesta sana y satisfactoria al problema de la existencia humana”. Y la próxima semana queridos lectores, cierro con broche de oro la trilogía sobre Fromm narrando cómo era el Cuernavaca que Fromm vivió contado por una niña que lo conoció en 1956 cuando ella tenía ocho años. Y ahora sí, hasta el próximo lunes.