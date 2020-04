El trabajo de las OSC's ante la contingencia por el Covid-19

José Juan Conejo

RED DE OSC'S MORELOS





¿Dónde están esas OSC´s que a bombo, platillos y coros daban a conocer su trabajo de programas de gobierno y proyectos que les eran dados con el apoyo de políticos, por el apadrinamiento de algún funcionario público?

¿Dónde están esos líderes que solo les da por salir posando en la foto?, no se ven esas agrupaciones que venían de otros estados a promover sus actividades y a sumar afiliados, a donde quedaron esas treinta y tres Asociaciones Civiles que se crearon en Morelos para pasar a ser un Partido Político, donde quedaron los dirigentes de estas., en este momento es donde se requiere de su apoyo, de su trabajo, no olvides sus rostros y sus nombres, los veras nuevamente renacer cuando esta contingencia comience a pasar o termine y comenzaran con sus movimientos sociales exigiendo al gobierno apoyo, harán ruedas de prensa, comunicados, harán pronunciamientos y se volverán expertos en criticas de las fallas que el gobierno cometió, saldrán con la bandera de los damnificados a causa del COVID19 , saldrán en pro de los derechos de cualquier cosa, se colgaran del trabajo bueno de algunas autoridades o del mal trabajo de estas mismas, pero ellos y sus OSC’s, qué realizaron durante la contingencia, esa es la pregunta, no digo que este mal en dar su apoyo después de la contingencia, si está basada verdaderamente en una buena causa y su justificación real lo amerita, pero ¿se les acabo la creatividad?, la fuerza de trabajar o de ayudar en el momento más crítico?, no te preocupes esa creatividad y ganas de trabajar les volverá cuando necesiten de ti, de tu voto, de tu firma y de tu apoyo, pretextos pondrán pero la verdad pueden trabajar desde casa creando e innovando proyectos y programas para ayudar, lo pueden hacer de forma virtual, u online, por favor no los olvides, pon más atención en aquellas organizaciones que nacieron como Asociaciones Civiles para pasar a ser Partidos Políticos, en su momento pasaran a tu casa a pedirte el apoyo para su partido y muchos de ellos te darán ofrecimiento de despensas o de otra chuchería, solo recuerda que no fueron capaces de darte un cubrebocas de esos baratitos o un gel antibacterial de 250ml , pero en su campaña te dirán y juraran que trabajaran por tu salud, por tu trabajo, por tu familia y beneficio, de igual forma no olvides al político actual que se postulara para subir de cargo o asumir un cargo de elección popular, ¿no crees que será una incongruencia que te hagan esas promesas o juramentos y que en esta cuarentena no fueron capaces de crear algún mecanismo que aportara algo en beneficio de la sociedad?, te aseguro que parte de lo que les sobra en este momento es tiempo libre que puede ser bien aprovechado en crear algo para ayudar, también les sobra en este momento ese interés de hacerlo y de ayudar.

De lo anterior hay excepciones y para muestra está el trabajo de diversas A.C´s, Fundaciones, Agrupaciones y de verdaderos líderes dentro de la Red de Osc´s Morelos, donde se están gestando programas para fomentar el empleo como lo es el de una vaquita para comprar insumos a adultos mayores para autoemplearse en la fabricación de cubrebocas, una agencia que da el servicio a empresarios y profesionales con la asignación de Secretarias y Asistentes ejecutivos online, micro empresas para crear insumos de protección personal para prevenir el COVID19, como el gel antibacterial y caretas de protección, se crean o comparten links de cursos, talleres y pláticas que ayuden a la superación personal y a la salud mental, para personal de la salud que por cierto en este momento han sido sumamente agredidos, como para personas que sufren depresión, ansiedad, se generan y comparten videos de terapia ocupacional, comenzamos también con el proyecto para entrega de despensas y preparación de alimentos para hacerlos llegar a grupos vulnerables (trabajo en proceso) esperamos te sumes, además se han creado empleos en salud de cabello y piel, una microempresa de Desinfección de COVID19 y una Comercializadora de Productos y Servicios (página en proceso) y… ¿tú que estás haciendo? Te invitamos a sumarte a nuestros proyectos y a compartirnos tus ideas e iniciativas.