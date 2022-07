El festejo de los profes y su futuro

Dos años después los profesores por fin pudieron reunirse para celebrar, tarde pero sin sueño, su día. La celebración fue casi como una boda o quinceaños pero a lo grande. Miles de maestros en Jardines de México gozaron de una presentación del grupo Elefante, ese que muchos pensaban extinto, que hizo cantar a bailar a cientos de los asoleados profes en un viernes que habría sido perfecto, salvo por un accidente de tránsito posterior al show en el que perdió la vida un docente ya fuera del recinto.

Fue como boda o quinceaños porque muchos fueron a gozarla pero muchos más no esperaron ni a que iniciara el espectáculo cuando ya criticaban prácticamente todo: que si los del comité seccional son muy soberbios, que si la comida, bebida y antojitos estaban muy caros, que no los dejaban beber alcohol en el estacionamiento, que la dirigente sindical está desde hace mucho, que los profes no tienen dignidad por ir a los eventos del sindicato, que para eso pagan sus cuotas, en fin, una retahíla que parece infinita, hasta que pase otra cosa de la que sea posible quejarse.

Lo cierto es que gran parte de la evidencia gráfica que ofrecen los maestros es un festejo bastante competente, perfectible, pero competente. A lo mejor alguien habría contratado otro grupo musical, probablemente otro habría sugerido un espacio menos bello (como un estadio de futbol), pero en términos generales el acto parece haber divertido a miles de quienes estuvieron ahí y sirvió para seguir fomentando esa extraña relación de amor-odio que los profesores tienen con su representación laboral.

Probablemente el asunto sea esta vez mucho más sonoro porque diversos grupos de profes, muchos de ellos pastoreados o por lo menos simpatizantes de alguno de los como 15 aspirantes a dirigir la sección 19, ya están desesperados porque la famosa convocatoria al relevo del comité local nomás no se apura a salir y eso hace que los ansiosos estén ya francamente desesperados.

La espera por el relevo, que bien podría ser utilizada por algunos para construir un proyecto sindical de verdad que proponga una sección sindical con la suficiente fuerza para enfrentar los abusos de los gobiernos estatal y federal en contra de los docentes de Morelos, ha servido en cambio para hacer memes en contra de la secretaria Gabriela Bañón, que bien podrían ser clasificados como violencia política de género, si alguien se atreviera a defenderla abiertamente; y para que pululen las acusaciones en contra del actual comité sin considerar que los problemas del magisterio provienen de las omisiones de la autoridad y no de la gestión laborista. En todo caso, el problema en el sindicato magisterial es que aún no hay fecha para la dichosa convocatoria a elecciones que, por primera vez serán con el voto directo de los agremiados. Y no hay fecha porque para que se emita la convocatoria hay un procedimiento en el que se incluye un pleno seccional (que también debe ser convocado con anticipación), en que el actual comité rendirá un informe y en el que seguramente se buscará una planilla de unidad para que los maestros voten.

Esa planilla de unidad, a la que muchos aspiran para no debilitar al sindicato, no sería la única contendiente. Como están las cosas al interior del magisterio morelense, es muy probable que haya postulados por la disidencia que simpatiza con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por el gordillismo, por los operadores de Morena y, por supuesto, por los institucionales del SNTE que son un grupo de fieles más a la idea del sindicato y al dirigente nacional en turno. Pero la apuesta a una planilla de unidad parece la única propuesta para evitar una fractura profunda en un sindicato que requiere cohesión para enfrentar los que parecen tiempos más difíciles para la educación pública y el magisterio en Morelos al que nada bien le ha ido con la 4t en sus versiones estatal y nacional.

El festejo de los profes queda en anécdota, lo que viene es realmente serio y requerirá se debatan ideas, se construyan acuerdos y se muevan muchísimas conciencias.

