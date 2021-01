Donde no hay coaliciones...

Evidencia de la crisis política y pésima calidad de los postulantes, los partidos políticos fueron incapaces de formar una sola coalición amplia que permitiera no sólo aumentar su fuerza electoral, sino facilitar la comprensión de la oferta política para los electores morelenses. Así habrá múltiples fórmulas para candidaturas comunes, muchas más para candidaturas individuales. Hay partidos que se unieron con otro en algunos municipios y distritos y con uno diferente en otras demarcaciones. Los ciudadanos necesitarán un manual para saber quiénes van con quiénes en qué sitios, la propaganda seguro será insuficiente.

Finalmente, al PES se le hizo postular candidaturas comunes junto a Morena y Nueva Alianza. Con ello, es prácticamente un hecho que Jorge Argüelles será postulado a la alcaldía de Cuernavaca pero, defecto de las candidaturas comunes, tendrá que convencer primero a los militantes de Morena y Nueva Alianza, de apoyar sus aspiraciones y luego a los electores; es decir, aunque no hay otros precandidatos evidentes, Argüelles tendrá el desgaste de precampaña y campaña; pero antes de que brinquen muchos a anunciar la muerte de su candidatura, habría que revisar a sus oponentes. El actual dirigente del PES, enfrentará a quien postulen PAN y PSD, probablemente José Luis Urióstegui; a quien designen PRI y PRD, muy probablemente un ciudadano con perfil empresarial; a algún independiente que consiga las firmas, a lo mejor Edgar Vargas; y a quien designe el PT, probablemente Moctezuma Serrato… Es decir, Jorge Argüelles tiene posibilidades.

Para Cuautla, el PAN irá con el Humanista y el PRI con el PVEM, el resto de los partidos no registraron convenios de coalición por lo que irán solos. Aún sin claridad en la mayoría de las candidaturas, es posible que por el PRI-PVEM vaya Guillermo del Valle, por el PES Moisés Agosto y Morena podría postular a Paola Cruz Mendoza, ex síndica municipal o incluso buscar la reelección de Jesús Corona Damián; el PT probablemente postulará al ex alcalde Raúl Tadeo Nava.

En Jiutepec, el PRD y PRI irán juntos para postular seguramente a Manuel Agüero, el ex alcalde que perdiera la reelección frente al actual, Rafael Reyes, que aparentemente sería postulado nuevamente por Morena para repetir en el municipio. La contienda resultará interesante especialmente porque la administración de Rafael Reyes ha denunciado penalmente por diversos hechos de presunta corrupción a Agüero, quien sin embargo aún mantiene intactos sus derechos políticos.

Yautepec tendrá candidaturas comunes postuladas por Nueva Alianza junto al PES y Morena, y por el PAN y Humanista. Para Jojutla no hubo registro de alianzas, por lo que habrá postulaciones de al menos 15 fuerzas políticas; lo mismo ocurrirá en otros municipios como Puente de Ixtla, donde los partidos consideran tener la suficiente fuerza o apuestan a la debilidad general de sus rivales, para ser competitivos.

Falta la respuesta de las bases de cada partido a las alianzas y nominaciones, reacciones que probablemente transformarán la escena política y ofrecerán oportunidades impensables a estas alturas.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx