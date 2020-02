Desarrollo y crecimiento en tiempos del coronavirus

Hoy pareciera ser que las declaraciones ocurrentes y fuera de toda lógica de nuestro presidente de la república, son estrictamente para motivar a que todos opinemos y generemos polémica, olvidándonos de los grandes y graves problemas por los que atraviesa el sector empresarial a nivel nacional, poca maniobra para la deducibilidad, cero tolerancia fiscal, nulo crecimiento en sectores estratégicos y falta de incentivos para la inversión, todo se junta en una época en la que crece todos los días, la psicosis por el Coronavirus (2019-nCOV) .

En México y Morelos tenemos todo para construir un mejor futuro para nuestros hijos, y aunque dependemos de diferentes factores sociales y económicos, está en nosotros transmitir confianza y seguridad para ellos, y hoy en día, los mensajes que recibimos por parte del responsable de dirigir a nuestra nación, no nos ayuda, nos genera incertidumbre, confusión y en muchos casos, nos motiva a verlo como una ocurrencia mañera.

Vamos a generar ideas y soluciones, reales y tangibles, que desencadenen una idea conjunta de qué necesitamos y qué queremos como estado y país, no hay otro camino que acelerar el crecimiento económico, atraer inversiones, crear empresas y generar más y mejores empleos con prestaciones prudentes que beneficien al trabajador y empresa.

Si hoy la federación no mantiene la estabilidad económica con una inflación controlada, reduce la deuda y procura ser eficiente en el gasto público, difícilmente veremos los resultados en el corto plazo, es decir, en este 2020, sin perder de vista que la inflación es el peor impuesto para las familias, pues tiene el mayor efecto en los más vulnerables y es determinante para generar acciones que favorezcan la economía local sin olvidarnos de lo indispensable que resulta tener unas finanzas publicas estables, elevar la eficiencia del gasto gubernamental y en verdad, hacer una profunda reconstrucción para generar ahorro.

La estrategia debe ser promover proyectos en las regiones con mayor potencial de crecimiento, hoy Morelos no está incluido en el Plan nacional de desarrollo de Infraestructura, insisto que tenemos que cerrar enormes brechas de desigualdad, identificar las verdaderas necesidades que tenemos desde Miacatlán hasta Axochiapan, desde Puente de Ixtla hasta Tetela del Volcán, es una obligación hacer del desarrollo regional un nuevo motor en la economía, es necesario encender el potencial del mercado interno como una fuerza paralela de desarrollo, muy específico apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando su acceso a financiamiento y al capital y a tecnologías y nuevos mercados específicos y productivos, que de verdad generen alto valor para los municipios y estado, vigilar un seguimiento puntual para que sean aprovechados y valorados, debemos promover una Regulación más simple y eficiente, con esto fomentaremos la economía desde los órdenes locales de gobierno, ellos deben aprovechar más la tecnología para simplificar la vida de los ciudadanos y los contribuyentes, logremos trámites digitales que no involucren la participación ni discrecionalidad de funcionarios públicos en las ventanillas ya que de esta forma, se reducirán los tiempos de espera y aumentará la eficiencia de los procedimientos, al mismo tiempo que fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas, y así, no olvidarnos de lograr elevar una educación de calidad en todos los niveles, así como acercar más a las escuelas, las empresas y los centros de investigación, una mejor formación y capacitación se traduce en productividad para las empresas, mejores ingresos para los trabajadores y mayor riqueza para el país.





¡Que así sea!