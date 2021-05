Candidatos impresentables

Me cae de a madre que en este proceso electoral hay algunos candidatos que no tienen idea de lo que están haciendo.

No tienen miedo al ridículo, no conocen la vergüenza o ya de plano han de andar buscando reflectores para brincarle a otras plataformas, en la comedia, o ahora que está de moda, chance y hasta abren su only fans.

Por ejemplo este cabrón de Gerardo Borbolla, que habría pasado inadvertido en esta campaña si no fuera por su videito ese de chichis pa la banda… ah no, quise decir de ¡chelas pa la banda!

Otros han tratado de aprovechar los cinco minutos de fama que les han dado ciertos eventos desafortunados. Como la candidata de Movimiento Ciudadano a diputada por Cuernavaca Zaira Fabela, que resultó lesionada… bueno, medio lesionada… bueno que resultó con un lleguecito, cuando hacía campaña en Lomas de Cortés y una camioneta chocó a varios autos y pues se medio lastimó un pie producto del accidente.

Su equipo de comunicación se quiso poner vivo y por un momento todos creímos que la habían atropellado… la verdad es que la atendieron ahí mismo en la ambulancia y afortunadamente no pasó a mayores, pero hubieran visto como se pusieron en redes.

Otros que aprovecharon el momento, como José Alfredo Salgado que en pleno día de las madres y con el calor que está haciendo en Cuernavaca, pues dijo: yo se las refresco… y salió a repartir paletitas de hielo.

Pero así como hay a quienes les gusta hacer el ridículo, también hay quienes están explotando su belleza y exuberancia para tratar de ganar votos.

Por ejemplo, qué me dice usted de Vianey Nájera, candidata del Partido Encuentro Solidario a diputada federal por el Distrito I, que aparece siempre con su ropita bien pegadita en cada una de sus apariciones.

O Luisa Carmona, que en la elección pasada compitió como "la buena de Temixco" y que hoy quiere ser presidenta municipal bajo el sobre nombre de "la chona". De Luisa circulan en las redes unos videos que no bueno.

Pero la mera verdad, la que se voló la barda es la señorita Brenda Villasana que quiere ser diputada de Emiliano Zapata y Xochitepec por el Partido Fuerza X Mexico y que en sus redes sociales aparece modelando puros bikinis y tangas… no tiene ni una propuesta, pero eso qué importa.

Ahhhh verdad, con esa publicidad yo creo que varios si le andan queriendo dar… su voto, su voto.

En fin, ya no sé si le podríamos llamar a eso, mercadotecnia política, pero a eso le están apostando y no son pocos.

Échenles un ojo a sus redes sociales y luego hablamos.