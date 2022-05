Alianza y aliados

El ambiente se vuelve a calentar, la proximidad de las elecciones 2022 genera batallas en todos los frentes, todo parece indicar que guinda seguirá siendo el color de moda en el panorama político nacional.

Las seis entidades en disputa se ubican en zona de turbulencia, mientras la “triple alianza” Va por México denuncia a los integrantes del gabinete federal en clara campaña proselitista, la estrategia de la derecha trabaja a marchas forzadas en los territorios en juego.

Claudio X González visitó el Estado de Jalisco, el empresario opositor al actual régimen se muestra preocupado y ocupado en dar la forma definitiva a la alianza contra Morena, con especial atención en la sucesión presidencial de 2024, no hay tiempo ni lugar para tapujos, los dueños de los dineros en el país se definen hoy de forma transparente (o sin pudor según sea la óptica) detrás de los proyectos y partidos que se muestren afines a sus intereses (políticos, ideológicos y económicos).

En concurrido salón en la Expo Guadalajara, el empresario blanco favorito de la estigmatización lopezobradorista, inició su presentación aclarando no pertenecer a ningún partido político (omitió esclarecer si algunos partidos le pertenecen a él) y mencionando como interés prioritario el bien del país.

Ya en su discurso habló de su siguiente objetivo, reclutar al partido Movimiento Ciudadano al amasijo de ideologías, proyectos e intereses conformado por PAN, PRI Y PRD, dijo que los mandantes en el naranja deben considerar seriamente aliarse o levantarse de la mesa de negociación (aceptando ya existir negociaciones) dio como tareas fundamentales mantener la unión refiriéndose a los 3 partidos antes mencionados e incorporar a MC.

Ante cerca de 400 asistentes al foro mencionó “Hay que sumar a Movimiento Ciudadano y les digo porque: Porque si no, no nos dan los números, porque hay que mandar un mensaje de unión en contra de la destrucción de México y porque el elemento activador, diferenciador, de frescura de la coalición va a venir de MC, el PRI ya está muy visto, el PAN Y PRD ya están muy vistos.

Analizando las palabras del empresario político o político empresario, se justifica plenamente la alianza, asume a la coalición como la única vía factible para competir en la próxima sucesión, pero deja de lado la justificación de los aliados ¿O cómo vendes a los simpatizantes de MC la necesidad de contender hombro con hombro al lado del PRI? Después de los “audioescandalos” de Alejandro Moreno (dejaré de decirle Alito ya que el diminutivo implica cierto cariño y créame no guardo el menor asomo de simpatía por el personaje) el Revolucionario Institucional ha tenido que sufrir el descrédito que su líder y potencial sepulturero les ha facturado, si bien los primeros audios únicamente fungen como una confirmación de sospechas populares o leyendas urbano-electorales, el último resbalón del líder tricolor sin duda representa una triste y decepcionante bofetada de realidad “A los periodistas no hay que matarlos a balazos papá, hay que matarlos de hambre” lo anterior es una postura aberrante cuyo parangón podría ser la llamada telefónica entre el también priista Mario Marín “el gober precioso” y el empresario Kamel Nacif cuando determinaban de mutuo acuerdo llevar a cabo los indignantes ultrajes contra la periodista y escritora Lydia Cacho.

Cabe decir la única diferencia que percibo entre ambos hechos es el trato mediático, es decir morbo existe, pero la indignación me parece insuficiente, tomando en cuenta se trata de un modus operandi en contra de la liberta de expresión, rebasa por mucho a todas las descalificaciones a periodistas (pensamiento no compartido tampoco) realizadas por el titular del ejecutivo.

En desesperado estertor los partidos aliados tricolor dan el espaldarazo a Moreno Cárdenas, pero el golpe ha sido certero no hay más, en la antesala de la contienda electoral la imagen del PRI y sobre todo la de su dirigente han caído aún más (si es que eso es posible, no sé, tal vez al subsuelo) curioso resulta el “precierre” de campaña realizado en Huejutla el pasado fin de semana por parte de Carolina Viggiano Austria, candidata a la gubernatura de Hidalgo, al no contar con la presencia del líder de partido, pensando tal vez en que “mucho ayuda el que no estorba”, suficiente tiene ya con la imagen del incómodo consorte.

La alianza propuesta por la cúpula empresarial y la derecha mexicana no es un simple canto de sirenas para el partido de Dante Delgado, es una alternativa real y eso no se discute, pero en aras de legitimar y catapultar el proyecto, debe tomarse en cuenta la calidad del mismo, por respeto a los millones de mexicanos indecisos o no simpatizantes de las políticas de Andrés Manuel López Obrador y que merecen candidatos a toda prueba, el próximo domingo, las elecciones a celebrarse en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas serán termómetro perfecto para medir la realidad política de México, autoridades electorales, candidatos y partidos están a prueba.