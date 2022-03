¡#8M no solo es cuestión de un día!

Pasado el #8M hay q seguir poniendo manos a la obra. Todas las iniciativas que se concreten en acciones para el mejoramiento y progreso de las mujeres deben no solo apoyarse sino expandirse a condición de ser auténticas y efectivamente logren nobles propósitos. A este efecto, no solo sirve de guía la propuesta de ONUMujeres sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han venido consolidando importantes acciones en el mundo entero. Una muy buena referencia que, independientemente, de las dificultades estructurales y organizativas de cada país abona visualizar un planteamiento global en la defensa y protección de los derechos de las mujeres. A fin de mantener el trabajo permanente en tan significativo esfuerzo es que promoví la realización del torneo relámpago “Tocho por la mujer” el pasado sábado en las instalaciones del estadio Centenario, la significación del deporte en la vida de las mujeres jóvenes ha impulsado nuevas políticas de desarrollo físico y mental, así como el desarrollo de nuevas habilidades para una vida digna. Actividades que seguiremos impulsando en distintos aspectos de la vida cotidiana. Recuperar las actividades cotidianas de la vida en medio de la pandemia ayudara a fortalecer la vida las familias en las que las mujeres somos el pilar fundamental de la solidaridad y la entrega hacia los demás para su desarrollo. Fue una gran alegría compartir con los equipos participantes en el torneo, me quedo con el entusiasmo y la tenacidad y el esfuerzo que nos trasmitieron.

Aunado a lo anterior, luego de presenciar la presentación de la Estrategia de Igualdad Sustantiva por el gobierno estatal, habré de dar seguimiento a las diferentes actividades que lleven a concretar las metas planteadas: fortalecimiento de capacidades, instalación de sistemas municipales, prevención del embarazo y sistematización de indicadores de la gestión de igualdad sustantiva. A ello considero importante sumar otros aspectos significativos como el creciente fenómeno de la violencia vicaria. Les invito a estar pendientes en la semana, las actividades en pro de la mujer continúan. Que tengan excelente semana. Saludos.