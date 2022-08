Ruinas de una mina: exminero explica por qué se inundó el pozo del carbón El Pinabete

En las entrañas de la mina de carbón, Las Conchas enclavada en el Ejido La Agujita, se puede percibir el eco de las gotas de agua de un venero que conecta con el pozo de carbón El Pinabete, se encuentra a poco más de cinco kilómetros del sitio donde aún permanecen atrapados los diez mineros.

A 30 años de distancia, Jorge Alberto Velázquez, ex trabajador minero de carbón recuerda lo que representó esta mina para los pobladores de La Agujita y las comunidades aledañas; brindaba más de 900 fuentes de empleo y representaba una oportunidad de trabajo segura y sin tanto riesgo.

En uno de los túneles de salida se encuentran los vestigios de lo que representó la actividad minera en este sitio, aunque son ruinas completamente la atmósfera que se respira -según dice don Jorge, es como si se regresara el tiempo treinta años atrás- es propia de una zona minera donde no hay de otra más que ‘entrarle’ a este oficio.

“Esta es la entrada del regreso por donde salía el aire contaminado, hay otra entrada que esa área donde se trabajaba, arriba estaban unos extractores por donde jalaba el aire, ya tiene más de treinta años que se abandonó”.

En el interior de la mina existe un túnel que conecta hasta el complejo minero del pozo El Pinabete, “este túnel son como cinco kilómetros, pienso que le dieron a un brazo o, a un cañón de la frente larga, puede decirse que es un bloque que mide un kilómetro y medio por un kilómetro, cien metros de ancho, todo eso se quedó lleno de agua, aquí a diez o quince metros se encontraba el agua, si está bajando aquí quiere decir que ellos están sacando el agua de aquí”, expuso.

En la década de los 80 representó a una de las minas con las mejores medidas de seguridad que deben de contar en este giro, con el paso del tiempo y luego de haberse inundado y abandonado, todo el cañón acumuló agua y presión de aire, lo que finalmente repercutió en la desgracia que están viviendo decenas de familias en espera de una respuesta y un milagro en La Agujita.

Jorge además compartió que había trabajadores que doblaban turnos y hasta trabajaban 24 horas porque tenían que estar sacando agua constantemente.

“Yo ganaba 13 mil pesos, me daban trece monedas de a mil pesos, fue en 87 más o menos, fue cuando estaba trabajando yo aquí en esta mina, a los 18 años ingresé, todavía no sabía nada de minas y aquí fue donde aprendí pero la mayoría de la gente había chance de entrar y se metía a trabajar”.

René Gerardo Cortéz Romero, también trabajó en la década de los 80’s en la Mina las Conchas Norte, fue supervisor de patio, él y su familia decidieron mudarse de ciudad procedentes de Monclova, Coahuila.

“En ese tiempo era mi hermano el supervisor de mantenimiento de la mina, no me acuerdo cuánto tenía de profundidad pero si tenía como 60, 70 o 80 metros de largo, se manejaba como con un monorriel, me encargaba de llevarles todo el material de las viguetas, eran dos frentes largas, eran dos desarrollos de la compañía, yo duré seis años y después me cambié de mina”.

Compartió don René que tenía a su cargo a 15 empleados, por turno eran como cincuenta o sesenta ahí, “había mucha prosperidad, la cerraron porque se estaban cayendo las viguetas, eran vigas grandes, gruesas y se estaban hundiendo, iban hacer a hacer el desarrollo del segundo manto de carbón, abajo del Río por eso se cayó, como estaba abajo del río sen iba hundiendo”.

