Papá de Checo Pérez se registra como aspirante a la gubernatura de Jalisco

El diputado morenista Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Sergio “Checo” Pérez, formalizó su aspiración a ser candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco.

Con la constancia en mano de su registro en el proceso interno de Morena, el legislador anunció que visitará los 125 municipios de Jalisco para presentar su proyecto, el cual dijo está enfocado en la seguridad, educación, salud y economía.

Pérez Garibay dijo confiar en sus propios méritos para convertirse en gobernador, pues dijo que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de la Cuarta Transformación y a quien elogió, lo van a hacer titular del Ejecutivo Estatal sino la gente de Jalisco y se comprometió a retirarse de la contienda si hay en Morena un mejor perfil que él.

“Y si yo viera que existe un mejor candidato que su servidor, metería reversa y lo apoyaría. No me aferro a los cargos, me aferro a los encargos. Vamos a trabajar por un mejor país, estoy totalmente convencido que a Jalisco le va a ir muy bien si nuestra presidenta logra ser Claudia Sheinbaum, Jalisco va a ser tierra de progreso, no tengo ninguna duda”, dijo.

El legislador aseguró que no se ha beneficiado de su papel como político y retó a periodistas y a los ciudadanos en general a publicar información al respecto si es que la tienen









